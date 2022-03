Od prostojů v koloně po šok pro mistra. Házenkáři z Brna „rozdráždili“ favorita

Dva dny po nečekaném triumfu, který v Plzni brněnští házenkáři dobyli, si jejich trenér Pavel Hladík utkání ještě jednou pečlivě prohlédl. Už ne v euforii, ale při stříhání herních situací k přípravě na pokračování čtvrtfinále.

Z toho, co viděl, musel mít radost.

„Trenér tady dělá velkou práci. Má na starosti trénování, management klubu, podle mě pracuje od rána do večera a někdy asi i od večera do rána. Dává tomu všechno. My se mu občas na hřišti odvděčíme,“ pověděl věcně brankář Jiří Bavlnka, jeden z nejzkušenějších hráčů brněnského mužstva.

Momentka ze zápasu KP Brno - Plzeňský kraj

Před lety s ním zažil semifinále a bronzové medaile. Pak se z extraligy na čas stáhl a v letošní sezoně sleduje zblízka obrodu brněnského klubu.

Výkon v Plzni byl jednou z těch odměn, o kterých mluvil.

„Těžko teď básnit o zopakování medailového tažení, když jsme teprve ve čtvrtfinále,“ uvažuje Bavlnka. Souhlasí s tím, že brněnský výkon plzeňskou saň mohl do dalšího průběhu série na tři výhry jenom rozdráždit.

„Pokud je chceme porazit nebo s nimi hrát vyrovnaně, tak jsme je rozdráždit museli. Uvidíme, jak to teď uneseme my, že jsme první zápas vyhráli. Podali jsme disciplinovaný výkon, všichni dělali, co měli, ale taky při nás stálo štěstí, to musíme uznat všichni,“ řekl férově gólman.

Rituál se stáním v koloně? Asi ne

Do play off si hráči Handballu Brno nechávají růst vousy. A další vítězné rituály? Těžko po nich chtít, aby si do dalších bojů s sebou nesli i ten v podobě „zaseknutí“ na silnici, které házenkáře na hodinu a půl přikovalo do sedaček autobusu.

„Tři kilometry Berounem jsme jeli hodinu a půl, paráda,“ ušklíbne se Bavlnka.

Během chvilky, kdy bylo jisté, že se kolona nehne, se šli hráči dokonce projít ven, a narazili na výpravu házenkářek Tatranu Stupava, mířící stejným směrem k utkání MOL ligy.

Obě party si udělaly společnou fotku na památku.

Házenkáři KP Brno a házenkářky HC Stupava se náhodou potkali při čekání v Berouně.

„Pro někoho to možná bylo zpestření, pro někoho vůbec ne,“ usmíval se nad rozptýlením v dámské společnosti Bavlnka. „Venku jsme byli pár minut, jinak jsme poslušně seděli na zadku. Možná jsme trochu znervózněli, jestli zápas vůbec stihneme, ale brali jsme to normálně. Kvituji rozhodnutí posunout začátek zápasu o patnáct minut, díky němu jsme mohli absolvovat plnohodnotnou rozcvičku,“ vzkázal do Plzně.

Na rozdíl od Stupavy, která svůj interligový duel v Plzni prohrála 20:30, se brněnská výprava ze západu Čech vracela s dobrou náladou.

Vůně úspěchu v Králově Poli Házenkáři nejsou jediní, komu se ve sportovním komplexu v brněnském Králově Poli daří. V sousední „nové“ hale ve čtvrtek postoupily do semifinále extraligy volejbalistky a o druhé místo v nejvyšší soutěži se tam s Opavou dělí basketbalisté. Ti se v sobotu chystají poměřit s mistrovským Nymburkem. „Třeba je naše výhra v Plzni motivuje,“ usmívá se Hladík mnohoznačně. „Úspěch jedněch z nás je důležitý i pro druhé. Na svoje zápasy se chodíme navzájem dívat, táhneme se nahoru. Výhry začínají vonět všem, zabydlují se tady. Když vidíte, že tým ve vedlejší hale vyhrává, nasajete to taky. Je to motivující,“ shrnul trenér Handballu Brno.

„V obraně jsme podali slušný výkon. Pořád v naší hře vidím i rezervy, které se budeme do druhého zápasu snažit odstranit. V globálu jsme Plzeň dokázali zaskočit tím, čím jsme chtěli. Musíme se znovu připravit do detailu a maximálně se soustředit, abychom byli ještě lepší, protože za týden už by nám výkon z téhle středy v Plzni nestačil. V oblacích lítat nemůžeme,“ hlásil po sestříhání videa Hladík.

Poněkud maximalisticky poznamenal, že vyrovnaný duel na hřišti výrazného favorita ani nemusel dospět do rozhodujícího rozstřelu.

„Zbytečně jsme zápas pustili do sedmiček. My jsme měli být ti, kdo v normální době vyhrají. Domácí zřejmě měli v hlavě, že nás o tři týdny dřív v Brně porazili, do druhého zápasu půjdou výrazně soustředěnější. Plzeň je stabilně mistr, pro Brno je velká věc tam vyhrát. Zopakovat to bude těžší než tam vyhrát poprvé,“ uvědomuje si Hladík, jehož právě v Brně běží druhým rokem.

Začal ji předloni převzetím klíčů a prázdné kanceláře, tým ještě pořád buduje. Proto Hladík vítá, že čtvrtfinále proti Plzni nepokračuje hned dalšími zápasy, jak je v play off obvyklé, ale že je série kvůli startu českého mistra v evropském poháru roztahaná do několika týdnů.

Druhý zápas se hraje v Plzni příští středu, potřetí se oba soupeři sejdou až zase za další týden v Brně.

„Pokud bychom to brali jenom z pohledu play off série, tak je možná škoda, že se nehraje hned znovu. My se ale na tuto sezonu pořád díváme jako na součást vývoje a z tohoto pohledu je přínosné, že se budeme zase týden připravovat. Zase si všechno rozebereme, vyladíme detaily. Na hráče to klade větší nároky, posunuje je to. To je to hlavní, bez ohledu na výsledek dalšího zápasu, co nám tohle play off může dát,“ vyhlíží Hladík.

Vylaďování týmu věnoval během sezony hodně času. Handball Brno postihla v rozehrané extralize obměna zahraničních posil, do toho přišel covid a velké množství dohrávek ve druhé polovině sezony.

Momentka ze zápasu KP Brno - Plzeňský kraj

Hladík musel pracovat za pochodu a ani začátkem play off doba sehrávání neskončila. „O to pečlivější jsme museli být na tréninku. Přípravě na Plzeň jsme po deset dnů obětovali úplně všechno, od rána do večera jsme v tom leželi jako my v realizačním týmu, tak hráči. První krok jsme takticky zvládli. My musíme být disciplinovanější a takticky připravenější než Plzeň, která má na své straně kvalitu. Proti ní my můžeme nabídnout pečlivost, koncentraci a maximální výkon nejméně 55 minut z hrací doby,“ vypočítal brněnský kouč.

Bavlnka věří, že dlouhé prostoje z nadšeně bojujícího brněnského týmu entuziasmus nevyvětrají. „Za sebe můžu říct, že si to užívám. Mým receptem je chození do práce, čímž se od házené odreaguju, a odpoledne a večer myslím zase na házenou. Nemůžu být rozhozený,“ sděluje Bavlnka.