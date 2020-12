Házenkářské derby rozhodla agresivní obrana a trpělivost Karviné

„Hlavní bylo, že jsme byli trpěliví,“ zmínil karvinský trenér Michal Brůna vyrovnaný poločas 13:11. „Kopřivničtí poslední dobou nemívají dobré druhé poločasy, i když my jsme na tom podobně. Po přestávce jsme ale měli navrch a výborně zachytal Nemo.“

Brankář Nemanja Marjanović upozornil, že to nebylo o něm. „Všimněte si, kolik balonů získal Solák. A o Ondrovi Skalickém nedávno ještě nikdo nevěděl - a jak hrál...,“ chválil Marjanović karvinskou spojku a křídlo. „Musím ale pochválit všechny kluky. Růža, Flajsar, Noworyta, Halama, ale i Péťa Široký, který je teď v karanténě, výborně trénují.“

Kopřivnický trenér Lubomír Věřmiřovský uznal, že rozhodl druhý poločas. „Sice jsme v něm ještě dotáhli na 16:15, ale jinak jsme se ve druhé půli neměli o co opřít. Obrana nám funguje jakž takž, ale v útoku jsme neměli nikoho, kdo by to vzal na sebe,“ řekl Veřmiřovský. „V prvním poločase jsme ale podali solidní výkon, rozhodovaly tam jen detaily, které v náš neprospěch hrají dlouhodobě. Karviná na tom byla lépe hlavně psychicky a v obraně byla agresivnější.“

Karvinský kouč Brůna potvrdil, že rozhodl střed obrany.

„Tam se odehrávalo vše podstatné. Kopřivničtí dobře nabíhají do prostoru, jsou to takoví kličkaři, mají to dobře naučené, ostatně tím nás zlobili v prvním vzájemném zápase,“ připomněl Brůna porážku z Kopřivnice 20:27.

„Hrají jinak než většina mužstev. Nabíhají zpětně do lajny, a když na to člověk není připravený, vždycky tam někdo propluje za zády, nebo se objeví díra. My jsme po zkušenosti z prvního utkání raději zvolili zataženou obranu nula šest a vyšlo to.“