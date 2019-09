Vyhecované házenkářské bitvy mezi Karvinou a Kopřivnicí se vracejí

„Upozorňoval jsem kluky na dobré začátky druhých poločasů Karviné,“ uvedl Veřmiřovský. „V úvodních deseti minutách nám úplně neutekla. Až krátce po té, kdy vedla o šest gólů. Karviná má mančaft evropských parametrů, takže my v její hale můžeme jednou za čas překvapit, jako se nám to podařilo loni.“

Michalisko uznal, že největší problémy Karviné dělaly zahraniční posily Kopřivnice Victor Donoso a Edwin Benítez.

„Jak z prostoru pivota, tak ze spojky nám dali snad deset gólů. Ve druhé půli jsme se na ně zaměřili už více a tolik se neprosazovali. Často jakmile do soutěže přijde někdo nový, většinou září, než si na něj soupeři zvyknou,“ podotkl Marek Michalisko.

„Ten Chilan na spojce trefil všechno. A Benítez je jako pytel brambor. Má snad sto dvacet kilo, takže normálně ho nevytlačíte. I díky nim to byl pěkný zápas,“ ocenil soky karvinský Michal Brůna.

„Oba noví kluci se musejí ještě do týmu více zapracovat, ale ano, měli by být posilami. Zahráli dobře. Jen mě mrzí, že ještě nejsme schopni do každého zápasu přenést úplně to, co máme natrénováno, což byl v neděli případ hry v sedmi proti šesti,“ řekl Veřmiřovský.