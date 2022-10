Vypjaté derby se spoustou chyb rozhodli Karvinští až v závěru

„Prohrát o branku, to je velká škoda,“ povzdechl si Slavomír Mlotek, frýdecko-místecká střední spojka. „Celý zápas byl vyrovnaný. My jsme možná udělali o jednu technickou chybu více. Na konci jsme ale nedali dvě tři střely a to rozhodlo. Nedá se nic dělat. Jedeme dál.“

Pro Slavomíra Mlotka byl duel speciální, jelikož poprvé v kariéře nastoupil proti Karviné, z níž před touto sezonou do frýdecko-místeckého celku přestoupil. „To utkání bylo pro mě hodně vypjaté,“ potvrdil. Nebyl ale sám. Z někdejších karvinských hráčů včera v sestavě Frýdku-Místku byli také Jan Zbránek, Nicolas Noworyta, Radim Chudoba a Jan Mucha. K tomu Tomáš Mlotek byl na tribuně.

„Jelikož nás je ve Frýdku-Místku několik, tak známe jejich signály, ale je fakt, že i oni ty naše – z videa,“ podotkl Slavomír Mlotek.

Ani jeden z týmů se během střetnutí nedostal do většího než dvoubrankového vedení. V závěrečných 85 vteřinách hráči obou celků střelecky neuspěli. Domácí měli na poslední útok osm vteřin, jenže stříleli přes bránícího pivota a gólman Brychlec míč lehce chytil.

Mladý Matěj Brychlec nastoupil do druhé půle, když vystřídal zkušeného Martina Galiu. Brankářskou jedničku Petra Mokroše mají Karvinští zraněnou.

Vítěznou branku vstřelil v 59. minutě Harabiš. „Jenže kdybych nedělal tolik chyb, nemusel ten můj gól být vítězný a mohli jsme vyhrát ve větším klidu,“ prohlásil Denis Harabiš. „Byl to ale těžký boj až do poslední minuty.“ Souhlasil, že oba celky až příliš často chybovaly. „Všichni jsme byli nervózní, nahecovaní. O to je naše výhra o gól cennější. Frýdek-Místek doma moc bodů ztrácet nebude.“

Navíc to byl přímý souboj o třetí místo. „A pro nás bylo utkání důležité i proto, že jsme se mohli po dvou nepovedených zápasech nakopnout zase nahoru,“ připomněl Harabiš prohru v Lovosicích 22:30 a domácí remízu s Brnem 30:30.

Frýdku-Místku, který rozjel sezonu parádně, skončila série čtyř vítězství za sebou.