Házenkářský Jičín smutní. Dva góly v poslední minutě vzaly důležitý bod

Příští týdny ukážou, jak moc jim to zkomplikuje cestu do play off, kam se touží podívat v závěru sezony. V tabulce sice i nadále drží postupovou osmou příčku, ale remíza dala naději soupeřům, kteří jsou mimo play off. Především odstup devátého Frýdku-Místku je po tomto kole minimální.

„Pocity, se kterými se vracíme domů, nejsou takové, se kterými jsme chtěli odjíždět,“ připustil Ondřej Šulc, jeden z dvojice trenérů Jičína po remíze 27:27.

Přitom Jičín v zápase, jenž se dlouho nevyvíjel v jeho prospěch, nebyl daleko od výhry. Na začátku poslední minuty zápasu šel do dvoubrankového vedení 27:25, ale poté ještě dvakrát inkasoval a o výhru přišel. „Že inkasujeme dva góly v poslední minutě a ztratíme dvoubrankový náskok, se už nesmí opakovat,“ poznamenal Šulc.

Průběh zápasu jen připomněl, že se Strakonice s extraligou sžívají. Před týdnem si do tabulky připsaly první výhru, když porazily Kopřivnici. V prvním vyrovnaném poločase sice Jičín vedl, ale domácí se dokázali držet na dostřel a nakonec ho o dvě branky vyhráli.

Po pauze domácí ještě chvíli vedení drželi, v jednu chvíli dokonce o čtyři branky. Jičín ale následně jednu dobu dokonce vedl.

„Z naší strany to určitě nebyla pohledná házená, udělali jsme hodně technických chyb. Měli jsme hluché pasáže v obraně, dostávali jsme zbytečné góly,“ uvedl trenér Šulc, „mohli jsme vyhrát, z minus čtyř branek jsme se dostali až na plus dvě, ale závěr byl celkově chaotický.“

Jičínu se nedařilo bránit Adama Bernharda, který jim nastřílel 12 branek. „Co jsem vystřelil, to mi spadlo do branky. Utkání mi očividně sedlo, začalo mi to tam padat hned od první půle, spoluhráči mi také věřili a dohrávali balony na mě,“ konstatoval nejlepší střelec zápasu.

V jičínském dresu se mu dokázali přiblížit Daniel Doškář a Jiří Dolejší. „Prohrávali jsme o čtyři góly, ale potom jsme se víc soustředili a přestali jsme dělat technické chyby. V obraně jsme bojovali vždy na maximum a povedlo se nám manko dotáhnout,“ uvedl první z nich, „bohužel jsme v poslední minutě obdrželi dva góly, což se stát nesmí, Strakonice to však sehrály dobře.“