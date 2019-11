Klíč k úspěchu? Pohlídat hvězdu Lovosic, tuší jičínský kouč Mašát

„Listopad je pro nás plný těžkých a důležitých zápasů. Pokud chceme pomýšlet na postup do play off, musíme získat v této části sezony co nejvíc bodů,“ říká před dnešním duelem v Lovosicích kouč Ronalu Jičín Petr Mašát.

Ve středu jste vypadli z českého poháru, když jste prohráli v Praze s Duklou. Jak zápas vypadal?

Do Prahy jsme jeli s hodně pozměněným týmem. Do sestavy se dostali kluci z rezervního týmu a junioři. Teď je pro nás prioritou extraliga, ale musím říct, že jsme proti Dukle nepodali vůbec špatný výkon. Měli jsme tam dobré pasáže a kluci hráli s Duklou především v první půli vyrovnaně. V druhém poločase si to domácí už pohlídali, ukázali svoji velkou kvalitu.

V extralize v těchto týdnech hrajete s týmy, které bojují stejně jako vy o play off, je to jedna z nejdůležitějších částí sezony?

Může se to tak zdát. Čekají nás týmy, se kterými bojujeme právě o postup do play off. Teď hrajeme v Lovosicích, potom máme Maloměřice a Frýdek-Místek, v těchto zápasech musíme vyhrávat. Snad se to podaří a play off si přiblížíme.

Váš tým však brzdí zranění klíčových opor.

Bohužel. Tým se dost obměnil. Po sezoně odešel Libor Horut, skončil Martin Bareš. Navíc jsou zraněni Ondřej Šulc, Jiří Drbohlav a chyběl nám David Krahulec. To je především v útočné fázi hodně znát. Tři, čtyři absence - to je pro náš kádr hodně. Přesto věřím, že se s tím dokážeme vyrovnat.

Náročný program pokračuje už v pátek, kdy se představíte v Lovosicích.

Potřebovali bychom tam navázat na body z Brna, ale aby se to podařilo, musíme podat výkon na hranici našich možností.

Lovosice se po několika velmi dobrých sezonách trápí, co od nich očekáváte?

Jejich tým také prochází generační obměnou a na výsledcích je to znát. Oni mají výhodu, že jim nechybí jejích klíčový hráč Jiří Motl. Na toho si musíme dát velký pozor.

Takže klíčem k úspěchu bude pohlídat právě jeho?

Určitě ano, ale i tak musíme podat týmový výkon a zkusit se zlepšit v útočné fázi.