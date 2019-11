Druhá výhra sezony, jičínští házenkáři ji urvali nad Brnem

Zvětšit fotografii Momentka ze zápasu Jičín - Karviná | foto: Martin Veselý, MAFRA

dnes 11:51

Byla to dřina, ale druhou výhru sezony už mají. Házenkáři Jičína ji vybojovali v zápase s Brnem, dva body je posunuly na sedmou příčku tabulky, což by jim zaručilo účast v play off, základním cíli pro letošní sezonu.