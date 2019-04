Kouč plzeňských házenkářů Tonar: Do semifinále jdeme odhodlaní

K tomu potřebuje Talent překonat ještě dvě překážky. V neděli večer doma rozehraje semifinále s Jičínem, v případě postupu do finále by Plzeňané narazili na lepšího z dvojice Karviná - Dukla.

„Loni jsme šli do play off z trošku horšího postavení. Tím, že jsme vyhráli základní část, to máme letos o malinko jednodušší. A já věřím, že v semifinále zopakujeme výkony ze čtvrtfinálové série proti Lovosicím,“ uvedl 49letý Tonar.

O čem ještě hovořil před startem série s Jičínem?

O dlouhé pauze před semifinále

„Je to nepříjemné, protože proti Lovosicím jsme ukázali dobrý výkon. Ale kluci kondičně zregenerovali, poslední dva týdny už se opět věnujeme balonu. Doufám, že vše vyladíme tak, abychom byli v neděli večer stoprocentně připravení.“

O změně systému

(v semifinále se hraje střídavě, nikoliv dva zápasy doma a dva venku) „Odhlasovaly to kluby a svaz posvětil. Mně se to příliš nezamlouvá. Celou základní část dřete, abyste získal co nejvýhodnější pozici do play off. A tahle situace zvýhodňuje týmy pod námi. Je to můj názor. Ale věřím, že potvrdíme, že jsme nebyli první náhodou.“

Program semifinále 1. zápas: neděle 21. dubna

Talent Plzeň - Ronal Jičín (19.00) 2. zápas: středa 24. dubna

Ronal Jičín - Talent Plzeň (19.00) 3. zápas: neděle 28. dubna

Talent Plzeň - Ronal Jičín (10.30) Případně:

4. zápas v Jičíně (středa 1. května, 19 hod.), 5. zápas v Plzni (neděle 5. května, 10.30 hod.)

O vítězství v základní části

„Plzni se to povedlo po dvou letech, to je dobrý počin. Základ položila únorová výhra nad Karvinou. Vytvořili jsme na ni tlak a ukázali, že i je dokážeme porazit. Že síla mančaftu je velká. To jsme potvrdili i ve čtvrtfinále s Lovosicemi, soupeře jsme třikrát vyprovodili vysokým rozdílem.“

O soupeři z Jičína

„Letošní bilanci s nimi nemáme moc příznivou, prohráli jsme tam na podzim v lize i v poháru. Ale doma jsme je na konci února porazili rozdílem 13 gólů, do ničeho je nepustili. Do série jdeme velice odhodlaní a popereme se o postup do finále. Je moc dobře, že zdravotně jsme v pořádku.“

O silných stránkách protivníka

„Na domácí půdě jsou velice nepříjemní, to ví celá extraliga. Snaží se vás tam rozhodit co nejvíc. Na to se musíme v hlavách připravit. Mají dva kvalitní gólmany, hru řídí zkušení Šulc s Horutem. Když má den, tak mu to tam padá. Ale házená je kolektivní sport. Lovosice proti nám měli dva nejlepší střelce základní části, ale nebylo jim to nic platné.“

O silné čtyřce

„Do semifinále se po právu dostaly tyhle čtyři týmy. Karviná je obhájce titulu, Jičín se dlouho držel na třetí pozici. A Dukla po slabém podzimu ukázala velký vzestup. A my? Že jsme v téhle společnosti, je pro nás první krok. Teď toužíme udělat další.“