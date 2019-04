Házenkářům Karviné stojí v cestě do finále pražská Dukla

„Od února jsme proti Dukle odehráli čtyři utkání v lize a poháru, takže víme, jak na ni,“ připomněl karvinský trenér Marek Michalisko čtyři výhry.

„Kluci si do play off přenesou potřebné sebevědomí, ale to půjde ruku v ruce s pokorou, neboť Dukla se každým zápasem zlepšovala a není náhoda, že se propracovala mezi nejlepší čtyři týmy soutěže.“

Michalisko upozornil, že Dukla má dobře poskládaný kádr. „Působí v ní plno mládežnických reprezentantů. Čekám, s čím přijde soupeř. Ale naše týmy se už nemají čím překvapit.“

Karvinský kouč přiznal, že nacvičili jednu novou systémovou variantu. „Ale tu bychom rádi pošetřili až pro finále. Pokud nás Dukla nepřinutí, abychom ji využili už nyní.“

Extraligové semifinále se rozběhne po reprezentační pauze. „Ta narušila daný rytmus všem, ale termín pro reprezentace byl předem daný,“ uvedl Michalisko.