První výhra roku 2021? Potřebovali jsme ji, přiznal jičínský kouč

Spokojený s výkonem a hlavně výsledkem byl i jičínský kouč Petr Mašát, který po třech prohrách cítil potřebu bodovat. „V Hranicích jsme hráli vlastně o čtyři body, proto jsem hrozně rád, že jsme vyrovnané utkání dokázali dotlačit k výhře. Po těch prohrách jsme to už potřebovali,“ neskrýval radost Mašát. Jeho svěřence čeká už v sobotu od 18 hodin domácí utkání se Zubřím.

Cítil jste po třech prohrách za sebou nějaký tlak?

Úplně bych neřekl, že to byl nějaký tlak, ale samozřejmě jsme potřebovali konečně bodovat, což se povedlo a všichni jsme za to moc rádi.

Zápasy v novém roce vám doposud moc nevycházely.

Hlavně ten domácí s Frýdkem-Místkem, který jsme jednoznačně prohráli, nebyl dobrý. Do zápasu jsme vstoupili bídně a nedokázali jsme s tím nic udělat. O to je pro mě cennější, že se kluci zvedli.

Do zápasu v Hranicích jste znovu nenastupovali kompletní, chyběli klíčoví hráči Šulc a Kastner.

Máte pravdu. V útoku je to znát. Oni se úplně nahradit nedají. Proto jsem rád, že konečně vyšlo utkání gólmanům a také mladším hráčům, kteří se nebáli vzít to na sebe a zvládli i vyrovnanou koncovku. Tohle je moc důležité.

Jak dlouho by měli oba chybět?

Jelikož oba mají svalová zranění, tak do zápasu, který hrajeme v sobotu se Zubřím, nejspíše nezasáhnou. Věřím, že poté už to bude v pořádku.

Proti Zubří vás čeká další klíčové utkání směrem k play off?

Rozhodně! Za moje působení v Jičíně jsme je dokázali porazit snad pouze jednou. Na druhou stranu se jim hodně obměnil kádr. Odešli klíčoví hráči. Teď to staví na dravém mládí, které je určitě hodně kvalitní, ale myslím si, že s nimi jde hrát. My budeme chtít za každou cenu vyhrát, hraje se opravdu o hodně.

První vzájemné utkání letošní sezony jste na jejich palubovce nedávno 27:32 prohráli.

Přesně tak. My jsme tam vedli asi o sedm branek, bohužel se nám nepodařilo utkání dotáhnout do vítězného konce. Máme jim rozhodně co vracet. A věřím, že se to povede.

Případná výhra by vás výrazně přiblížila play off, vnímáte to?

Nebudeme si nic nalhávat, je to tak. Potřebujeme tenhle zápas zvládnout. Byla by velká škoda, kdyby se nám nepovedlo postoupit, když jsme na podzim hráli opravdu dobře a získali pěknou porci bodů.

V posledních dnech máte opravdu náročný program, jak ho zvládáte?

Je to náročný. Všichni tady pracujeme, jenže všechno skloubit není lehké, protože se hodně cestuje. I testování proti covidu je celkem složité, ale musíme se s tím poprat.