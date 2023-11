Po zmaru uklidnění. Hranický Cement slavil v extralize už třikrát

Pro třetí Brňany byla porážka 25:29 teprve čtvrtou prohrou ze třinácti zápasů. Ačkoliv Cement záhy prohrával o čtyři branky, ještě do poločasu vývoj otočil a Brno pak už nepustil ani ke srovnání stavu. I proto, že hosté za stavu 24:25 sedm minut do konce ve dvouminutové přesilovce zahodili sedmičku a v početní výhodě neskórovali ani jednou.

„Výsledek asi určitě nebyl očekávaný, ale my jsme se na Brno připravovali už déle. Předtím jsme hráli venku na Dukle a v Plzni, tedy proti týmům, které aspirují na medaile. Nechci říct, že jsme ty zápasy vypustili, ale už tehdy jsme se koncentrovali hlavně na Brno. Věděli jsme totiž, že Brňané mají náročný program, o víkendu hráli pohár, takže jsme doufali, že by nás tady mohli podcenit. A to se nejspíš stalo,“ řekl MF DNES trenér Hranic Radim Brož.

Někdejší pivot hranického Cementu v současnosti nedisponuje potřebnou trenérskou licencí, proto mu na domácích zápasech vypomáhá Libor Hrabal, někdejší hráč i trenér druhé a třetí německé bundesligy, jenž cementáře na trenérské židli vedl ještě před šesti roky.

„Jinak totiž musíte platit každý zápas pokutu,“ vysvětlil Brož. Tu ale z kasy Hraničtí zaplatí za svého trenéra i tak, neboť proti Brnu viděl ve 26. minutě žlutou kartu.

„To k tomu patří. Člověk kolikrát situaci vidí v emocích jinak, než by ji viděl na videu, nehledal bych v tom žádnou vědu,“ podotkl trenér.

Před sezonou si s týmem stanovil jasný cíl: po dvou barážích v řadě se přímému boji o setrvání v extralize konečně vyhnout. „Proto jsme si řekli, že chceme být na konci nejhůř jedenáctí. Ale teď v průběhu sezony jsme cíl vylepšili a chceme skončit do desátého místa. Pevně věřím, že se nám to letos podaří,“ doufá Brož.

Výhra po roce a půl

Dopomáhají mu k tomu i posily: dvacetiletý Matěj Pelák z Karviné a o šest let starší Dan Korger, jenž přestoupil z Maloměřic. „A musím zmínit i Víta Kučeru, který loni kvůli pracovním povinnostem odehrál jen dva zápasy, a Marka Třeštíka, se kterým jsme byli domluvení už loni, ale chtěl ještě jeden rok zůstat v Zubří, což chápu, neboť je odchovanec,“ připomněl Brož.

„Kluci, co přišli, vnesli do týmu kvalitu. Za to jsem rád. Marek Třeštík hlavně v obranné fázi dodává mužstvu neskutečný klid a zkušenost. To je přesně to, co nám loni chybělo. I gólmani jsou s ním lepší, je to zkušený borec,“ chválil Brož.

První výhru v letošní sezoně zapsali jeho hoši v říjnu v zápase proti Strakonicím, čímž ukončili více než rok a půl dlouhé čekání na výhru v základní části. Ta poslední přišla shodou okolností taky proti Brnu, 12. března 2022.

Momentka z utkání Plzeň - Hranice.

Letos kromě Brna a Strakonic zdolaly Hranice ještě Maloměřice, taktéž účastníka uplynulé baráže. „Určitě je to pro nás uklidnění. Loni to bylo těžké. Když se nevyhrává, je složité se namotivovat. Letos si tým dobře sedl, oproti loňsku je mančaft se zmíněnými kluky určitě vyspělejší,“ připustil Brož. „Věděli jsme, že nám výhry se Strakonicemi a Maloměřicemi stačit nebudou a že musíme začít bodovat doma. Proto jsem rád, že se nám to povedlo už s Brnem.“

Hranické čeká další zápas až 10. prosince, kdy zajíždí do Lovosic. „Tam to bude extra těžké, ale pak máme doma Nové Veselí a zase se budeme připravovat tak, aby nám tady body zůstaly,“ burcuje Brož.

Poslední zápas letošního roku cementáři odehrají 19. prosince ve Frýdku-Místku. A Silvestra chtějí slavit s více než šesti body na kontě.