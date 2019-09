Házená v Brně: Královo Pole posílilo, nováček se nebojí

„Nebudeme odevzdaný tým,“ věří maloměřický trenér Vít Musil. „S kádrem, který jsme poskládali, je naší povinností play off,“ oznamuje zase Ivo Vávra, nový kouč SKKP Handball Brno.

Sobotní start se ovšem jeho mužstvu nepovedl, v Hranicích padlo 21:28. „Kluci nezvládli zodpovědnost a psychickou zátěž, bylo to spíš o hlavě než o výkonnosti. Příprava nám docela vyšla, kluci možná byli trošku na obláčku a realita byla jiná,“ posteskl si Vávra.

Pro úvodní klopýtnutí mají Královopolané částečnou omluvu. Před sezonou zažil klub velký třesk, kádr okysličilo hned sedm nových hráčů. „To je docela dost na to, aby si to hned sedlo. Ale naše vize jsou na dva tři roky dopředu, a pokud se nám to podaří, tým nebude špatný,“ sděluje Vávra, jenž do Brna zamířil ze sestoupivší Litovle.

Silný průvan byl v Králově Poli potřeba, ambiciózní celek totiž dva roky po sobě živořil u extraligového dna a v obou případech skončil předposlední. „To byly vnitřní záležitosti klubu, které jsem moc neřešil. Člověk se nesmí dívat dozadu, ale dopředu. Přišel jsem pracovat, dostal jsem k tomu nějaké prostředky a hráče, se kterými musíme udělat play off,“ hlásí Vávra, jenž vybudoval zbrusu novou kostru mužstva. „Přišli pivot Marek Páleš a do brány Luděk Fabián, což jsou klíčové posty. K nim se povedlo přivést i další vytipované hráče. Ale skladba našeho týmu není tolik o oporách jako o kolektivu.“

Z dřívějších tahounů zůstali už 41letý pivot Michal Dostalík či nyní zraněná spojka Viktor Hastík. „To by měly být jedny ze základních stavebních kamenů,“ plánuje Vávra, který si zakládá na moderní házené. „Rozhodně nechci hrát nějakého zanďoura. Chceme vycházet z tvrdé obrany a mít rychlý přechod do útoku, aby první a druhá vlna dávaly jednoduché branky,“ nastiňuje kouč.

Porážkou otevřely extraligový ročník také Maloměřice, které v Novém Veselí zaostaly 19:30. „Zápas nám ukázal, že určitě máme na víc. Bylo vidět, že každá chyba, kterou jsme udělali, nás stála branku. Byla to pro nás drahá zkušenost,“ poznamenal trenér Musil.

Jeho výběr ještě nejspíš bude muset pár lekcí posbírat. Poskočit mezi elitu se totiž odhodlal až ze čtvrté pozice v první lize a kádr zůstal z drtivé většiny stejný jako o patro níž. „Ale nemyslím si, že bychom měli být outsideři. Budeme hrát s velkou pokorou, ale věřím, že jsme připraveni odehrát vyrovnané zápasy a posunout se ze dna tabulky,“ říká Musil.

Hlavní změnou je v Maloměřicích náročnější tréninkový režim. „Jsem rád, že to hráči přijali, protože to pro všechny bylo rychlé rozhodnutí. Museli se adaptovat na to, že budou trénovat prakticky každý den, čemuž museli uzpůsobit i svůj osobní život,“ podotýká Musil.

Extraligoví sokové jsou podle něj napřed právě v trénovanosti a také zkušenostmi. „Rozdíl v trénovanosti se nám snad pomalu daří srovnat, teď je to hodně o zkušenostech. Hráči musí získat jistotu, aby v utkáních nekazili, a naopak hráli chytře. Myslím, že se to srovná a každým zápasem půjdeme dál a dál,“ oznamuje Musil.