Dukla zmasakrovala Lovce. Můžeme si jen hodit kýbl na hlavu, nechápal Motl

„Nejsou na to žádná slova, žádná výmluva. To si můžeme jen hodit kýbl na hlavu a polít se studenou vodou,“ nechápal lovosický křídelník Jiří Motl, co se stalo.

Jeho celek už od začátku nestíhal a ztráta narůstala. Když zápas skončil, Motl předstoupil před kotel příznivců a s nešťastným výrazem se jim omluvil slovem Sorry: „Konečně hrajeme před fanoušky a my předvedeme nejtragičtější výkon za poslední tři sezony. Naposledy jsme takhle dostali v Zubří tuším o 17 gólů. Tohle byl výprask, který není omluvitelný. Dali jsme jim to zadarmo. Chtěli jsme být agresivní v obraně, nebyli jsme, chtěli jsme mít tah na bránu, neměli jsme ho.“

Dukla hrála prim a Lovosice bezchybnou hrou deptala. „Předvedli jsme podobný výkon jako v semifinále s Plzní. Jsem rád, že nás konec sezony zastihl v takové fazoně. Dnes jsme ukázali, že jsme klidně finále mohli hrát, ale Plzeň si to vybojovala,“ řekl kouč vítězů Daniel Čurda; jeho Dukla v bronzové sérii dominuje 2:0 na zápasy.

Zatímco první skončil těsně, druhý rozdílem nejméně třídy. Nečekaně. „My se prezentujeme velmi dobrou útočnou hrou celou sezonu, dnes jsme měli vynikající úspěšnost střelby, snížili jsme počet technických chyb z prvního utkání, tím pádem jsme měli zápas pod kontrolou. Čtyřicet gólů je super, standardně skvěle zachytal Tomáš Petržala, má neuvěřitelnou sezonu,“ smeká Čurda před brankářem. „Postupem času už na Lovosicích byla znát frustrace, jim nevyšlo nic, nám všechno.“

Lovci ovšem o medaili, kterou vyhlížejí už šest let, ještě zabojují. „Už před středou jsme chtěli vyhrát třikrát po sobě, teď to pro nás platí dál. V play off je jedno, jestli prohrajete o gól nebo čtrnáct, hraje se na vítězství. Klidně ať teď vyhrajeme třikrát o branku,“ burcuje Motl. „Musíme si ale všechno urovnat v hlavách. Nesmíme být odevzdaní, ale jít na hřiště s tím, že chceme o bronzovou placku zabojovat. Musíme být důrazní a agresivní, jinak nemáme šanci.“

Kotel lovosických fanoušků přesto debaklem omráčené Lovce vytleskal. „Myslím, že fanouškům nás bylo i líto. To ani nejde nadávat. Všichni viděli, jak jsme byli tragičtí, takže si cením, že nás takhle povzbuzují. Dobrý fanoušek fandí, i když se týmu nedaří. A dneska to platilo dvojnásob.“