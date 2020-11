Házenkářky Slavie si v poklidu pohlídaly postup v Evropském poháru

Trenér Slavie Praha František Urban byl po utkání spokojený s obranou fází, káral za přechod do útoku v druhé vlně.

„Jsem rád, že jsme inkasovali méně gólů než v sobotu. To pro mě bylo důležité hledisko. S čím jsem nebyl spokojený byl přechod do útoku a proměňování šancí. Vždyť jsme osmkrát nastřelili tyč, dopouštěli jsme se jednoduchých technických chyb,“ poznamenal po utkání kouč, který do něj „vypustil“ všechny hráčky s přibližně stejným časem na hřišti.

Chytaly také všechny tři brankářky. „Ale v neděli měly jen 12 zákroků proti 27 sobotním. I v tom byl rozdíl,“ doplnil Urban.

Pražanky postoupily mezi posledních 16 týmů Poháru EHF a při středečním losování ve Vídni se dovědí soupeřky pro další kolo. První zápasy jsou na programu o víkendu 9. a 10. ledna 2021, odvety o týden později.

Tým se vrací v pondělí 23. listopadu linkou z Amsterdamu, z letiště míří rovnou na Strahov na odběry k testům na nemoc COVID-19. Julie Franková a Magdaléna Svobodová je musejí absolvovat, protože se okamžitě přesouvají za seniorskou reprezentací do Chebu na soustředění před mistrovstvím Evropy.

Testování musí podstoupit také čtveřice Tereza Vostárková, Veronika Holečková, Martina Koudelková a Denisa Holeňáková, která se zúčastní akce juniorského národního týmu včetně dvou zápasů v Polsku.