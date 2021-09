Házenkářský úlet. Zubří vyhrálo v evropském poháru poločas 23:1

23:1? To musí být překlep! To napadlo každého, když viděl poločasový stav odvetného zápasu Evropského poháru EHF mezi házenkáři Robe Zubří a kyperským Apoelem Nikósie. Nebyl. Český tým si unikátním výsledkem řekl o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, bible světových maxim z oblasti lidského konání a přírody.