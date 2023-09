Bizární los: cesta do Itálie vede pro házenkáře Zubří přes Brno

„Je to jako klasické dvojutkání v play off extraligy. Je těžké se naladit na pohárovou atmosféru. Normálně bychom letěli dva dny předem, teď pojedeme v den zápasu. Ještě bych pochopil, kdybychom hráli na Slovensku, ale Brno?“ kroutí i s odstupem času hlavou kouč házenkářů Robe Zubří Peter Dávid nad bizarním losem Evropského poháru EHF.

Možná ještě větší rozčarování zavládlo v Brně, kde ve středu od 18 hodin moravské celky sérii rozehrají. Zatímco Zubří má bohatou minulost na evropské scéně a pamatuje i slavní bitvy v Lize mistrů, Jihomoravané v evropských pohárech debutují. A jak na potvoru s protivníkem, se kterým se každou sezonu potkávají minimálně dvakrát v extralize.

Zubří nechtěný evropský duel s českým sokem zažilo před dvěma lety, kdy ve 3. kole Evropského poháru EHF vypadlo s Plzní. O to zklamanější na Valašsku po letošním losu byli.

Lepší z tuzemské dvojice se alespoň může utěšovat vyhlídkou na střetnutí s italským Fasanem, které dokonale splňuje obvyklé požadavky českých mužstev na evropský los – zajímavý a zároveň hratelný soupeř.

I když Zubří absolvuje v posledních letech poháry pravidelně, Dávid svůj tým do role papírového favorita nepasuje.

„Tým se hodně proměnil. Spousta hráčů nemá s poháry zkušenosti, nebo jen minimální,“ poznamenal slovenský kouč.

Mužstvo doplnili tři zahraniční hráči, větší roli dostávají vlastní mladí odchovanci. „Je to kostrbaté, syrové, musí si to sednout,“ řekl Dávid po sobotním vstupu do extraligové sezony.

Zubří doma porazilo v lokálním derby Kopřivnici 26:25 gólem ze sedmičky po vypršení času.

„Liga bude letos brutálně vyrovnaná, ještě více než loni,“ připomněl minulý ročník, ve kterém jeho celek proklouzl do play off v posledním kole základní části.

Zubří v ní doma zdolalo Brno 34:27 a venku prohrálo 29:32, což je konstelace výsledků, která by ho v poháru posunula dál.

„Loňské vzájemné duely se nedají brát za bernou minci. I Brno se hodně změnilo. Důležitější bude odveta,“ míní Dávid.

Druhý mač je na programu příští sobotu na Valašsku.