Most ve Francii nabral manko 13 gólů. Postup je vzdušný zámek, uznává Šuma

„Třináct gólů je obrovská ztráta, zvlášť proti tak kvalitnímu týmu, který je na čtvrtém místě francouzské ligy,“ přiznal Vladimír Šuma, trenér Černých andělů. „Postup je spíš takový vzdušný zámek, co si budeme nalhávat. Výkonnostní rozdíl mezi námi prostě je, i druhé utkání bude velice těžké.“

Most přitom v úvodu vedl o tři góly, jenže kolaps ke konci prvního poločasu ho srazil na minus 7. A domácí hráčky po přestávce svůj náskok téměř zdvojnásobily. Šesti góly zmírnily debakl hostů Maďarka Ogonovszká a Kuxová, francouzský tým táhla před vyprodanou halou osmibranková Houetteová.

„Vstup do utkání jsme měli slušný, velice dobře chytala brankářka, koncentrovaně jsme bránili. Potom jsme začali chybovat a upustili od svojí hry a přišel osmiminutový výpadek bez vstřelené branky, kdy jsme dělali technické chyby. To samé se opakovalo ve druhém poločase a soupeř toho využil,“ litoval bývalý reprezentant, který devítinásobné šampionky vede od léta.

Kouč mosteckých házenkářek Vladimír Šuma rozdává pokyny během přípravy.

Už po pohárovém losu zvěstoval, že jeho Most dostal jednoho z nejtěžších soupeřů v osudí. A to se potvrdilo. „Hlavní rozdíl je v agresivitě. Mají velice dobrý pohyb na nohou, jedna na jednu, je tam větší dynamika. Jsou to typologicky jiné hráčky.“

Před sobotní odvetou se Most vyšťaví v domácím šlágru interligy, ve středu hostí spolulídra Dunajskou Stredu. „Jedeme v režimu středa - sobota, což je těžké jak po psychické, tak fyzické stránce. A ve Francii bylo znát, že jsme měli za sebou středeční utkání, sil moc nebylo,“ pozoroval Šuma.

Oba zápasy, středeční i sobotní, vypuknou v šest večer.