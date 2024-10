Rekordní postup Mostu. O skupinu Evropské ligy se utká s Dortmundem

Turkyně se ještě docela držely v první půli, kterou prohrály 15:23, po změně stran ale úplně odpadly. A Most nepolevoval, i když skóre narůstalo nevídaným tempem. „Je to Evropská liga, na nějakou lítost se úplně hrát nedá. Ale Ankara k tomu přistoupila dobře i v odvetě, neodevzdala to, všechna čest!“ smekla Zachová.

Dvojzápas s Ankarou se po dohodě klubů odehrál v sobotu a v neděli v mostecké hale, z odvety se stala formalita, Andělé do ní šli s náskokem 24 gólů. Šanci tak dostaly hlavně mladé hráčky. „ Popraly se s tím skvěle. Nebyl rozdíl, jestli jsme zrovna hrály my, co jsme zkušenější, nebo mladé holky.“

Sama Zachová do nedělní bitvy zasáhla jen v úvodu, pak už spíš fandila z lavičky mladším spoluhráčkám, v závěru si šla hodit aspoň sedmičku. „Vývoj byl takový, že jsme si to mohly dovolit, byly jsme i unavené, měly jsme za sebou těžký interligový duel se Slavií, předtím v reprezentaci jsme také hrály dvakrát ve dvou dnech,“ ocenila mostecká opora odpočinkovější zápas.

Ten další v poledním předkole Evropské lize už jistě tak snadný nebude, Andělé narazí na bundesligový Dortmund. „Strašně těžký soupeř na špičkové úrovni, patří do nejlepší trojky v bundeslize. Silné, velké holky, s výbornou obranou. Samozřejmě zkusíme postoupit, ale nechci tady mít nějaké velké řeči,“ uvědomuje si sílu giganta, který v minulosti Evropskou ligu i ovládl.

„Když jsem působila v Thüringeru, hrály jsme s nimi Final 4. My byly třetí, Dortmund to vyhrál, je to fakt špička. Ale určitě o skupinovou fázi zabojujeme,“ slibuje Zachová.