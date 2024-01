Euro v Německu bude svátek. Slovenského trenéra Zubří baví i Česko

Sledovat bude nové trendy, v akci bude hvězdný brankář domácího mužstva Andreas Wolff, který pod ním začínal v Groswallstadtu, v české reprezentaci bude zvědavý na výkony mladých pušek Lukáše Mořkovského s Matějem Havranem, které zná ze Zubří.

„Házená je v Německu po fotbalu sport číslo dva. Bude to svátek. V zemi je obrovský boom, ohromná očekávání,“ říká Dávid, který si na víkend odskočil domů do Frankfurtu, dnešní zahájení Eura ale uvidí už opět v Zubří, se kterým rozjel zimní přípravu.

Haly budou plné, že?

Nestane se to, co na prosincovém mistrovství světa házenkářek, kdy byly na některých zápasech poloprázdné. Němečtí diváci jsou vděční, budou slyšet. O organizaci se vůbec nebavím, tam nebude nic skřípat.

Zahájení bude ve fotbalové Merkur Spiel-Areně v Düsseldorfu, která má kapacitu 54 tisíc diváků. To tam fakt bude tolik lidí?

Jsou zvyklí na Lanxess Arenu v Kolíně nad Rýnem, kde se hrává finále Ligy mistrů před devatenácti tisíci fanoušky. Věděli, že to bude pro zahájení málo. Tak velký byl zájem. Přitom když jde na zápas celá rodina, útrata v hale se vším všudy je morda, třeba pivo stojí pět eur. Němci ale neřeší vstupenky jako tady. Jdou fandit svému mužstvu.

Nemrzí vás, že u toho nebudete přímo na místě?

Bydlím ve Frankfurtu, to není házenkářské město. Nejblíže, kde se bude hrát, je Mannheim, necelých 100 kilometrů. Ze Zubří je to ale dálka i do Mnichova, kde má skupinu Česko. Odjet na otočku na víkend by bylo pro mě složité.

Zuberský trenér Peter Dávid a jeho svěřenci

Takže budete žhavit televizi?

Dívat se je krásná povinnost. Miluju Ligu mistrů, tu sleduji pravidelně. Euro je pro fanouška vrchol, pro mě také naučný materiál. Zjišťuji, kam se házená posouvá. Pro mě utkání netrvá jako pro běžného diváka šedesát minut. Každý den si vychutnám jeden zápas, druhý budu sledovat po očku.

Přizpůsobíte tréninky časům dřívějších zápasů?

Začínáme v pět, takže kluci druhý poločas stihnou v šatně. Já v takových situacích prchám domů, nechci vědět ani průběžný výsledek. Zápas si pustím od stavu 0:0, i o den později. Mám to jako v přímém přenosu.

Dá se něco ze šampionátu přenést na klubovou úroveň?

Co funguje ve švédské reprezentaci, nemusí fungovat v Zubří. Hráči jsou vyspělejší, umí vyhodnotit lépe situaci na hřišti. Ale něco se dá vzít. Trend je jasný, hraje se brutálně rychle, tempo na této úrovni je neskutečné. Otřepaných kombinací je plno. Jsem zvědavý, kdo s čím přijde. Kdo překvapí systémově.

V nominaci Česka jsou i dva hráči, kteří prošli vašima rukama v Zubří, Mořkovský s Havranem. Jste na to pyšný?

Jsem spokojený. Otázka, jakou budou mít úlohu. Když přijel do Zubří Štěpán Zeman (reprezentační pivot), povídali jsme si, jak je to v týmu rozložené. Trenér Sabate hodně dbá na střední obranný val, kde jsou čtyři hráči na dva posty a Havran je pro něj nepostradatelný. Lukáš se v Zabrze vyprofiloval jako jasná střední spojka a v reprezentaci je jednička Babák. Za ním jsou Mořkovský a Patzel, který bude mít zpočátku asi lepší karty. Ale věřím, že se na našeho Sandera dostane a šanci, která se naskytne, využije. Ne jako před dvěma roky v Bratislavě, kde prochodil celý šampionát v saku.

Vy jste dal Mořkovskému jméno podle norské hvězdy Sagosena?

V Zubří mu říkají Moře, ale mám obrovské problémy s výslovností českého ř. No a když jsem přišel do Zubří, byl zrovna na vrcholu Sagosen. Lukáš byl levá spojka, střelec, trošku namachrovaný , velmi dobrá individuální činnost. Tak jsem mu navrhl, že mu budu říkat Sagosen. Usmál se, že dobře a od té doby je Sander. Myslím, že mu to přistálo.

Kdyby se nezranil, jel by i váš další zuberský svěřenec brankář Šimon Mizera.

Je mi to strašně líto. Jediné štěstí je, že má ještě v Norsku smlouvu na jeden rok. Těžko by se mu prodlužovala, pokud by byl dlouho mimo.

Zubří má v reprezentaci šest odchovanců. Věděl jste to?

Netušil jsem to. Překvapilo mě, když jsem na starších týmových fotkách viděl Klímu, Kašpárka. Ne všichni se narodili v Zubří, ale i tak je to neskutečné. Tolik reprezentantů na takovou dědinu, to je anomálie.

Máte v zuberském týmu kromě Havrana někoho s potenciálem pro české áčko?

Strašně těžko se to odhaduje. Jsem přesvědčený, že do něj promluví brankář Dufek. Věřím Marku Pšenicovi. Možná za nějaký čas Pavel Bajer, Paláta brzdí zranění. Není to jen o házené, ale pro reprezentaci potřebujete mít také hlavu, životní styl.

Máte přehled o české reprezentaci? Tipnete, jak dopadne?

Dívám se na každý zápas, baví mě, jak hraje. Na každé pozici má top hráče. Mančaft je dlouho pohromadě, drží při sobě na hřišti i mimo. To je jeho největší síla. Dělá to strašně moc. Zažívám to také v Zubří. Když vyhrajeme v e n k u , bojím se, že dojedeme domů bez střechy na autobuse. (smích) Soudržnost českého týmu je unikátní. Díky ní postoupí ze skupiny.

Na koho se těšíte? Kdo hraje házenou podle vašeho gusta?

Mám moc rád Norsko. Dánsko má rád asi každý, ale nejsem jeho fanda. V poslední době mi imponuje Švédsko. Francie je dobrá, ale nemá brankáře, který je rozhodující. Španělsko – to je klasika, hra jeden na jednoho, nevyzpytatelné. Tyhle týmy určují trendy.

Nezapomněl jste na „vaše“ Německo?

Panebože, to si nemůžu dovolit. To by mi v Německu dali, hlavně dcera. (úsměv) Němci nejsou tak kreativní, ale disciplínou, strojovým systémem a nasazením to dohání. Domácí prostředí dělá hodně, budou je tlačit i rozhodčí. Jen nevím, jestli to v rozhodujících zápasech bude stačit.

Na Euru chybí Slovensko, které jste také trénoval. Proč?

Skončil jsem po vítězném zápase v Maďarsku (poslední duel kvalifikace o Euro 2014) a od té doby zůstalo zaparkované víceméně na jednom místě.