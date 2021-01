Nejšílenější zápas dějin? Drama Egypta s Dány uchvátilo nejen házenou

Co se přesně v Káhiře stalo? Kdo neviděl, nejspíš ani neuvěří. „Nemám slov, jsem enormně zklamán. Prostě jsme neměli dost štěstí,“ řekl Mohamed Sanad po výsledku 38:39 z pohledu Egypta.

Což není úplně přesné: Egypt měl kopec smůly, ale zároveň přízeň Fortuny. Ta si totiž s účastníky čtvrtfinále MS chvílemi hrála jako s malými dětmi.

„Úplný blázinec. Přišlo mi, že jsme stokrát zápas ztratili – a pak se najednou radujeme z výhry a z postupu do semifinále,“ řekla dánská spojka Mathias Gidsel.

Jednou z nejlepších věcí na celém mači bylo to, že Egypt hrál s úřadujícími šampiony rovnocennou partii, aniž by mu k tomu museli pomáhat sudí (budoucí hlavní postavy večera, ale tentokrát v dobrém). V závěru 60. minuty znělo skóre 28:28, Egypt měl útočit na senzační postup…

A začal Gidselem zmíněný blázinec.

Zvrat číslo jedna: centimetrová past. Domácí Mohamad Mamdúh toužil rozhodnout poslední útok zápasu. Tak moc, že nevydržel s nervy a šlápl do hřiště o zlomek sekundy dřív, než měl. Centimetr? Pár centimetrů? Egypťané najednou přišli o míč, museli do oslabení a Dánové dostali jako dar možnost rozhodnout. Jenže poslední útok zpackali, hvězdný Mikkel Hansen volil místo střely snadno čitelný pas. Unikátní moment. A předzvěst příštího dění.

Zvrat číslo dva: kolaps ikony. Dánové první prodloužení zvládají lépe. Vedou 34:33, mají míč, časomíra ukrajuje poslední sekundy, Hansen je jako vždy v centru dění. Snadná situace – v 99 případech ze sta. Jenže pak kanonýr v čelence nepochopitelně zahodí míč po odpískání (což je klasický postup, jak uspořit čas a nenechat soupeře rozehrát). Opět hrají roli instinkty a titěrný časový úsek, nicméně podle nových pravidel se v poslední půlminutě takové přestupky i mnohé další přestupky trestají automaticky červenou kartou a nařízenou sedmičkou. „Obrovská chyba,“ kál se pak Hansen. Málo platné, Egypt srovnává!

Zvrat číslo tři: kolaps domácích. Bez Hansena ztratili Dánové drajv. Druhé prodloužení ovládli oba gólmani, kupili famózní zákroky – a jedinou trefu si připsali domácí. Vedou 35:34. Dánové zoufale útočí, ale marně. Do konce chybí pět, čtyři, tři… Co se to zase děje? Skandinávci pod tlakem rozehrávali poslední volný hod, jenže nervy vybouchly pro změnu Egypťanům, dva jejich hráči vyběhli na rozehrávajícího soupeře. Identická situace jako minule s Hansenem, ba ještě snazší na posouzení. Červená karta, sedmička. A srovnáno!

Duel tak muselo rozklíčovat až pět střelců na obou stranách. A v sedmičkách byli lepší Dánové, rozhodl veterán Lasse Svan. „Lepší scénář nikdo nemohl napsat,“ usmál se, zatímco kouč poražených Roberto Parrondo ze sebe soukal: „Co mám říct? Proti mistrům světa, co zatím na turnaji neztratili ani bod, nakonec prohrajeme až po dvou prodlouženích a na sedmičky.“

Útěchou mu může být snad jen to, že kdo tento duel viděl, nezapomene hodně dlouho.

A nejen díky vítězům, i díky poraženým.