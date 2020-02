Posuňme priority, burcuje trenér zuberských házenkářů Poloz

„Snažíme se také o vnitřní nastavení. Abychom pochopili, že máme před sebou čtyři měsíce práce. Každý má svoje priority – rodinu, děti, zaměstnání atd. Ale teď je musíme trošku posunout, změnit a pracovat tak, ať jsme na konci sezony všichni spokojení,“ burcuje trenér Zubří Dušan Poloz před sobotním duelem; výhoz má v 18 hodin.

Už jste rozdýchal první domácí porážku, kterou vám uštědřila Kopřivnice?

Neměl jsem co rozdýchávat. Kopřivnice chtěla v ten den více vyhrát než my, což mě zaráží. Interně jsme měli pár sezení s hráči. Řešili jsme důvody a příčiny prohry. Na něčem jsme se shodli a na něčem ne. Jdeme dál. Jednoznačným cílem je vyhrát doma s Jičínem, abychom neztratili kontakt s prvními třemi.

Co kromě přístupu vedlo k nečekané porážce?

O přístupu se nechci zmiňovat. To je interní věc, která zůstane v šatně. Hlavní herní důvody porážky byly dva. Především nedůrazná obrana, na čemž jsme se shodli se všemi. Spojky Kopřivnice nám daly dvaadvacet gólů. Druhý aspekt byl specifický, a to naše neúčinné přesilovky. Na těchto věcech pracujeme celý týden, aby se zlepšily a neopakovalo se to.

Nezabili jste zbytečnou prohrou naději na druhé místo?

Tohle mě mrzí daleko více a nejen mě. Vítězný duch v týmu zůstal, jen se někde v tomto konkrétním zápase vytratil. Ale takových šancí, kdy nejsilnější týmy klopýtnou, moc není. Tohle byla druhá příležitost. Při první jsme prohráli v Lovosicích, Kopřivnice byla druhé varování a třetí šance už možná nepřijde.

Nejbližší pronásledovatelé jsou za vámi o tři body zpátky. Cítíte, že je v ohrožení čtvrté místo, které vám zaručuje start play off doma?

Necítím, ale pokud nám ještě pár zápasů nevyjde, tak v nebezpečí bude. Teď se ale nedíváme za sebe a ani před sebe. Pracujeme sami se sebou.