Zuberský házenkář Palát zvládá roli střelce i dirigenta. Zbrzdilo ho zranění

„Vyčistíme si hlavu. Hlavně, ať se všichni zranění vrátí,“ přeje si nejen Palát.

Když se na konci září zranil v pohárovém duelu ve Vsetíně nejlepší extraligový střelec minulé sezony Mořkovský a vzápětí vypadl režisér zuberské ofenzivy Ondřej Mika, měl trenér Peter Dávid najednou dva problémy.

Oba vyřešil Palát. Dirigoval hru, střílel góly. Role tahouna mužstva na něj padla přirozeně; v pouhých 21 letech.

104 gólů dal David Palát v této sezoně, je nejlepší střelec Zubří

„Nevím, jestli jsem lídr. Ale snažím se dát týmu co nejvíce. Zpočátku jsem byl nervózní, ale jak jsem se rozehrál, začal jsem si více věřit. Začalo mi to také padat. A nebyl nikdo jiný, kdo by to měl vzít. Tu roli jsem si přisvojil,“ líčí Palát, jenž se často obrací na Miku.

„Komunikujeme pořád a o všem. Má spoustu zkušeností z Francie. Posunul mě hlavně on,“ děkuje Palát o dvanáct let staršímu spoluhráči.

Ač střední spojky, oba mají odlišný herní projev. Zatímco Mika se snaží hlavně spoluhráče uvolňovat, Palát častěji zakončuje. „Právě Ondra mi říká, ať co nejvíc střílím.“

Novému Veselí dal třináct branek, v Hranicích dvanáct, včetně zápasů Českého poháru zaznamenal už 104 gólů. „Vyletěl. Díky němu jsme získávali body. Než se zranil, byl úžasný,“ lituje Dávid.

Meniskus si Palát pochroumal v utkání s Karvinou; v zápase, v němž Zubří poprvé v sezoně doma zaváhalo a ve kterém se epizodně vrátil do sestavy Mořkovský. „V prvním poločase se mi stalo něco s kolenem. Vůbec nevím v jaké situaci. Teď už se cítím lépe,“ říká Palát, který pak vynechal výjezd do Prešova.

Stoprocentně v pořádku ale není. Koleno mu drží ortéza. A kdyby Zubří nedrtila marodka, kdoví jestli by nevynechal více než jedno utkání.

„Možná to bude muset spravit nějaký zákrok v budoucnu. Mohl bych ho pošetřit, ale chci být s týmem a hrát,“ ujišťuje Palát, který se ale naneštěstí do formy před zraněním zatím nedostal. A za něj už Zubří adekvátní náhradou zkrátka nedisponuje.

„Padlo to na něj. Naložili jsme toho na něho v zápasech moc. Trošku jsme ho zahltili,“ přiznává Dávid, který však jinou volbu neměl. Palát má podle něj před sebou nadějnou budoucnost. „Loni byl Mika jedničkou, on dvojkou. Je na dobré cestě. Udělal ohromný progres. Má fantastický potenciál. Velmi dobré rozhodovací schopnosti. Navazuje dva protihráče. Zlepšil se v obraně. Jen musí být zdravý,“ připomněl Dávid to nejzásadnější. „Zranění se na nás sypou,“ stýskal si Palát po posledním zápase s Lovosicemi, jímž série zdravotních lapálií Zubří vygradovala.

Brankář Krupa do něj kvůli náhlé nevolnosti vůbec nenastoupil, hřiště opustil na nosítkách pivot Hybner a při odchodu z palubovky kolaboval otřesený Mazurek. „Je těžké se s tolika zraněními vyrovnat. Ale musíme jít dál. Věřit, že se to překlopí na naši stranu a ve druhé půlce to zvedneme,“ dodal Palát.