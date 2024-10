Házenkáři Kaviné vyhráli na Dukle a udrželi si stoprocentní bilanci

Baník splnil v hale v pražských Řepích roli favorita: po půlminutě se díky brance Dominika Soláka ujal vedení a do konce zápasu už ho nepustil. Svěřenci trenéra Michala Brůny vyhráli první poločas o čtyři branky a nemuselo jim tak vadit, že domácí byli v druhé půli o dva góly lepší.

„Zápas jsme si prohráli v prvním poločase. Byli jsme měkcí v obraně, na začátku bylo několik neproměněných šancí,“ řekl České televizi dvacetiletý domácí kanonýr Jonáš Josef, jenž byl nejlepším střelcem zápasu s 13 góly, jimiž si vytvořil osobní extraligové maximum. Tým kouče Daniela Kubeše je v tabulce s třemi body osmý.

Hosty táhla tradiční opora Solák, který z 11 střel skóroval desetkrát. „Byl to náročný zápas, i proto, že jsme sem nepřijeli v nejsilnější sestavě. Dukla je doma silná a dneska se to prokázalo, mají skvělý mančaft mladých perspektivních hráčů do budoucna. Klobouk dolů před jejím výkonem, ale samozřejmě i před naším celým týmem, protože dneska jsme to silou vůle a týmovostí zvládli,“ pochvaloval si nejlepší hráč minulé sezony extraligy.

HC Dukla Praha : HCB Karviná 33:35 (14:18) Góly:

4. Josef,8. Josef,9. Duda,11. Krušberský,13. Josef,15. Melich,20. Erebai,20. Sviták,22. Josef,23. Josef,26. Sviták,28. Blecha,30. Krušberský,31. Josef,34. Duda,36. Josef,37. M. Rakouský,39. Josef,42. Josef,43. Sviták,44. Sviták,47. Hlinka,49. Josef,50. Josef,52. Moravčík,53. Blecha,54. Hlinka,55. Josef,56. Hlinka,58. Josef,60. M. Rakouský Góly:

1. Solák,2. Nantl,5. Prašivka,7. Blyzňuk,7. Křístek,12. Nantl,13. Prašivka,16. Blyzňuk,18. Skalický,19. Blyzňuk,22. Prašivka,24. Užek,26. Solák,28. Solák,30. Solák,34. Nantl,35. Blyzňuk,36. Solák,37. Křístek,43. Solák,44. Široký,46. Blyzňuk,48. Prašivka,50. Skalický,51. Solák,53. Solák,53. Skalický,54. Solák,55. Solák,58. Prašivka,59. Nantl Sestavy:

Votava, Šmíd – Vojtela, Josef, Duda, Sviták, Blecha, Erebai, Krušberský, J. Rakouský, Hlinka, Melich, Moravčík, M. Rakouský, Kabátník, Hrubý. Sestavy:

Mokroš, Míra – Blyzňuk, Prašivka, Václav Košťálek, Užek, Harabiš, Solák, Široký, Křístek, Nantl, Bajer, Franc, Skalický. Rozhodčí: Šlezingr David, Špunar Jiří

