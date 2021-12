Víc nám sedí role outsidera, míní Zachová před startem MS házenkářek

* Brankářky

Karin Řezáčová (20 let) - léta chytala za Slavii, teď táhne v interlize DHC Plzeň do play off.

Michaela Malá (18 let) - juniorská reprezentantka a další členka DHC, poslední nominovaná.

* Spojky

Markéta Jeřábková (25 let) - rodačka z Plzně, elitní kanonýrka hraje za norský Kristiansand.

Julie Franková (21 let) - z plzeňského DHC zamířila před třemi lety do Slavie Praha.

* Křídlo

Dominika Zachová (25 let) - z Plzně před osmi lety odešla do Mostu, odtud v létě do Německa.