Nejsme outsider, odmítá mostecká Zachová po lekci v Lize mistryň

„Dneska to bylo slabší, brankářky chytaly výborně. Ale jestli dávám hodně gólů, nebo ne, je jedno, jde o týmový sport,“ pravila 23letá křídelnice po výprasku 21:46 od nejlepšího celku planety, který ovládl poslední tři ročníky Ligy mistryň.



Jak se proti obhájci hrálo?

Očekávaly jsme, že to bude těžké, a bylo. Takovéhle zápasy nás ovšem posunou dál. Věděly jsme od začátku, že ve skupině budeme bojovat o postup se slovinským Krimem a švédským Sävehofem. Györ je vážně neskutečný, nejlepší tým na světě, a my si to užily. Šlo o obrovský zážitek. Já je sleduju v televizi a fandím jim každý rok, teď jsem si proti nim zahrála. Je to splněný sen můj a vlastně každé házenkářky.

Co říkáte propastnému výsledku?

Čekala jsem ho lepší, dostat skoro 50 gólů doma je opravdu hodně. Ale oni mají na každém postu tři hráčky, které jsou světových kvalit. Klobouk dolů před nimi. Pro nás je to poučení do budoucna, ukázalo nám to naše rezervy. Na druhou stranu hrát v takové aréně proti takovému soupeři bylo něco neskutečného. Nesmíme se z toho výsledku položit, musíme hrát dál, protože zápasů je strašně moc.

Příděly dáváte, teď jste ho dostaly. Jak jste tohle skousla?

Proti Györu to byla úplně jiná role. Teď se cítíme tak, jak se cítí jiné týmy u nás v lize. A není to moc hezké. Musíme dál vyhrávat, protože tenhle pocit nechci zažívat.

Říkala jste si: Vytáhnu se na Györ a třeba mě jednou koupí?

Dostat se do takového týmu je něco... nechci říct nereálného, protože možné je všechno. Ale na to nejde myslet, já se prostě snažím každý zápas hrát to nejlepší. I na tréninku se chci se zlepšovat, protože házenou miluju a je to smysl mého života. Nezabývám se tím, jestli se někdo na mě podíval z hlediště a zda mám šanci přestoupit.

Co pro vás znamená Liga mistryň?

Historický úspěch pro Most, pro celé město. Splněný sen pro nás všechny. A pořád bojujeme o postup ze skupiny. Že jsme teď prohrály... no prohrály. Byl to pro nás svátek. Budeme bojovat dál. Ve Slovinsku jsme ukázaly, že házenou hrát umíme a že v téhle skupině nejsme ten outsider, jak si všichni mysleli.

A z vás už je tahounka.V čem je síla Andělů?

V kolektivu. Jsme mladý tým, všechny hrají, všechny se střídáme. Jsme docela dlouho spolu, odešla jen Sára Kovářová, což se nečekalo. Jsme takový rodinný klub, v tom je taky naše kouzlo.

Když se na to podívám, jsem už jedna z nejzkušenějších hráček, mám dost odehráno. Snažím se hrát, co je v mých silách.