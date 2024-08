Comeback a titul. Tohle je tečka, říká mostecká házenkářka Píšová

„Jsem strašně ráda, že to vyšlo, že mi život dal ještě jednu šanci. Moc jsem si tu sezonu užila, i když tam byly těžké momenty, ale nakonec je to pohádka,“ blaží zlatý konec brankářku, která se v Mostě stala těžko překonatelnou legendou.

Jako jediná má ve sbírce všech deset mistrovských titulů, které Andělé dobyli. „Bylo by hezké, kdyby mi tady třeba někam dali můj dres, ale mám z toho hlavně vnitřní radost. Byla to neskutečná jízda, jsem za to moc šťastná a vděčná,“ vyprávěla Píšová.

Z házenkářského důchodu se vrátila na podzim, Andělé ji o to požádali po nepříliš povedeném vstupu do sezony. „A já si hned v listopadu zlomila nos. Bylo to nahoru dolů, ale nakonec to dopadlo nejlíp, jak mohlo. Vítězstvím v Českém poháru a hlavně tím desátým titulem. Je to skvělé, nepopsatelné. A jsem strašně šťastná, že jsme to společně s holkama dokázaly,“ radovala se.

I když v klubu si přáli, aby po skvělé sezoně ještě dál natahovala svou mimořádnou kariéru, Píšová rázně vrtí hlavou. „Byla to určitě poslední sezona, jsou tu dvě kvalitní brankářky, mají ohromnou kvalitu, jsou to reprezentantky. Já už teď opravdu pověsím boty na hřebík, budu se na ně chodit dívat, fandit jim a držet moc palce. Obě jsou skvělé, přeji jim hodně štěstí, určitě to zvládnou,“ nepochybuje.

Mostecké házenkářky slaví extraligový titul.

Sama možná bude v Mostě časem působit v jiné roli. „Mluvili jsme o nějaké spolupráci, ale nebyl na to moc čas, když jsem obnovila kariéru. Uvidíme, co bude v budoucnu. Teď pracuju, ještě chodím do školy, k tomu jsem hrála házenou. Měla jsem ten den nabitý na sto procent, moc jsem si nesedla, abych to vše stíhala,“ líčí.

Na svatbu si ovšem čas udělala, devětkrát slavila titul jako Müllnerová, podesáté už jako Píšová. „Svatba byla skvělá, s manželem jsem strašně šťastná, jsem ráda, že jsme tu svatbu měli a lidi si na změnu příjmení taky zvykli. Jubilejní desátý titul je celé rodiny, všichni mě podpořili, když jsem řekla, že se budu vracet,“ děkovala.

I když Most teď prochází docela radikální obměnou kádru, strach o jeho budoucnost nemá. A nepochybuje, že se bude moct opřít o její nástupkyně v brankovišti Karin Řezáčovou a Hanu Mučkovou.

„Jsou obě jiné, což je dobře, hodí se na různé soupeře. Nemám strach, jen si musí začít věřit a zvyknout si na ten tlak, který tady na brankářky je. “ Sama se s ním vyrovnávala dobře. „Já tady začala chytat jako jednička strašně mladá, zvykla jsem si na to od začátku. A čím je člověk starší, tím méně řeší zbytečné věci. Postupem času to šlo samo, spíš jsem si ten tlak na sebe vytvářela sama, abych týmu co nejvíc pomohla.“

To se Dominice Píšové povedlo vrchovatě a oporou Andělů by jistě mohla být ještě dlouho, vždyť je jí teprve 32 let. „Ale já myslím, že všechno jednou končí, a tohle je fakt tečka. Jsou i další věci, které se dají dělat, mám nějaké cíle a sny, chtěla bych rodinu. Těším se na život po kariéře. “

Tak hodně štěstí!