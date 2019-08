Dycky Müllnerová! Líbí se mi, když je hráč tváří klubu, říká gólmanka

„Moc se mi líbí hráči, kteří vydrží léta v jednom týmu. Klubisti,“ tvrdí 27letá česká reprezentantka, nadšená z první účasti Černých andělů v kvalifikaci o Ligu mistrů.

Co to pro vás znamená?

Strašně se těším, i kvalifikace je splněný sen. Snažili jsme se do Ligy mistrů přihlásit už dřív, nikdy to nevyšlo. Takže jsem ráda, že tentokrát ano. Jsem nadšená, že budeme hrát v Mostě, v našem domácím prostředí. Přijde narvaná hala.

Hrajete příští víkend, v semifinále máte španělskou Rocasu Grand Canaria. Jaké jsou vaše šance?

Bude to strašně těžké. Španělský mistr je kvalitní tým na úrovni, viděla jsem nějaké jeho zápasy. Čekají nás vyrovnané bitvy. Musíme se na to pořádně připravit, protože soupeři jsou na našem levelu. Postup by byl super. Sice jsme od něj dvě výhry, ale pořád je to strašně daleko. Musíme se dobře nachystat.

Je výhoda pro brankářku, že vám povolili hrát v Mostě a ještě nemusíte na chomutovský zimák?

Ano, je velká výhoda, že se o to můžeme poprat doma. Hrát v Chomutově, částečně domácí prostředí ztratíme. Musely bychom tam několikrát trénovat, abychom si zvykly, prostor by tam byl samozřejmě jiný. Odlišná světla, tribuny dál od hřiště. V Mostě jsou fanoušci natěsno s palubovkou a týmem, byla by to velká změna. Pro mě jako brankářku je strašně důležité vnímat prostor, když letí balon, když jde hráčka do trháku. V Mostě to mám načtené z každodenního tréninku.

Je Liga mistrů vrchol kariéry?

Je to postupný krok. Vyhrály jsme Challenge Cup, což je nejslabší evropský pohár. V Poháru EHF jsme se jednou dostaly do jarní skupinové fáze, to byl strašný úspěch. Tam to bohužel nevyšlo, zranily se opory. Kvalifikace o Ligu mistrů je o krok výš, nemůžu se dočkat!

Rok 2013 a triumf mosteckých házenkářek v Challenge Cupu.

Ze Španělska je zpět brankářka Eva Bezpalcová, jak to vítáte?

Jsem strašně moc ráda, že se vrátila. Teď mi přijde, jako kdyby ani neodešla. Najely jsme na stejný režim. Lidsky si rozumíme. Hodně se kamarádíme, trávíme čas i mimo házenou. Celý rok jsme si hodně psaly, Evča ví všechno, co se dělo v Mostě. Prožila jsem s ní šest let a můžeme na naši spolupráci navázat. Vyhovujeme si, dokážeme si o protihráčkách spolu popovídat, rozebrat je. Těším se, že spolu zase fungujeme jako tým.

Ale v Tenerife se rozchytala. Bude pro vás velkou konkurencí?

Chci, abychom jako tým vyhrávali, a je mi jedno, kdo bude v bráně. Ta z nás, která bude mít zrovna lepší formu, ať chytá. Já to Evče přeju, tohle mě netrápí. Chci úspěchy, co se povedly v minulých letech.

Má vás k nim dovést nový trenér Jiří Tancoš. Jak ho vnímáte?

Po nějaké době by se trenéři střídat měli, těším se na spolupráci, člověk si vždycky zvykne. Trenérů v Mostě jsem už zažila hodně, není to problém. Změnil se trochu styl hry, snad to bude fungovat.

Peter Dávid, který vás do minulé sezony trénoval, odešel do Michalovců. Co vy na to?

Uvidíme, jak se mu tam bude dařit. Doufám, že až se v interlize potkáme, porazíme ho. (smích)

V tuzemsku dominujete, neomrzí vás sbírat česká zlata?

Kdepak, pořád mě to baví. Škoda, že nikdo z naší party se mnou nevyhrál sedmý titul. Vždycky jsme dělaly společnou fotku, to mě trošku mrzí. Ale teď je zpátky Eva, za to jsem fakt ráda, ta má šest titulů.

Čím to, že Most vládne?

Točí se trenéři, točí se hráčky, ale tým je vždycky skvěle poskládaný, jsme výborná parta. Na tom to v Mostě hlavně stojí.

Sedmý titul jste získali s dosud nejmladším týmem?

Hodně jsme ho obměnily, přišly mladé holky, klíčové odešly. Na začátku jsme se rozjížděly pozvolněji, pak jsme se sehrávaly a zlepšovaly, skončilo to zase pěkně zlatě.

Házenkářky Mostu slaví zisk sedmého mistrovského titulu v řadě.

Už jste legenda klubu. Na kolik titulů máte vy osobně zálusk?

Udělat jich deset by bylo pěkné, ale pořád mi tedy chybí ještě tři a každý je strašně těžký. Třeba v poslední finálové sérii se Slavií rozhodovaly maličkosti. Ani jeden titul nebyl lehký a každý byl jiný. Někdy jsme začínaly na Slavii, dřív se hrálo na tři výhry, někdy jsme sérii musely otáčet. Přijde mi, že se staly všechny možné situace, co se mohly stát, ale naštěstí vždycky vyhrajeme my.

Kde máte medaile vystavené?

U rodičů v Ústí nad Labem v mém bývalém pokojíčku. Jsou vedle sebe poskládané na nástěnce.

ěhem zlaté éry se z vás stal mazák. Cítíte změnu vaší role?

Dřív jsem byla skoro nejmladší, teď jsem skoro nejstarší. Ale ještě je přede mnou Lucka Mikulčíková, úplně nejstarší nejsem. Moje role se nemění, držím se spíš tišeji v pozadí, moc nemluvím. Snažím se mladé hlavně podporovat. Vím, jak je těžké táhnout tým v jejich věku. Stojí to na nich. A když udělají chybu? To se prostě stává, musíme jít dál. Takže je povzbuzuji, aby nic nevzdávaly.

Plno hvězd odešlo za lepším, vy zůstáváte v Mostě. Proč?

Strašně obdivuju hráče a hráčky, nejen v házené, ale i v jiných sportech, že dokážou být na jednom místě strašně dlouho. Ať už jde o hokejisty, nebo fotbalisty. Líbí se mi, když se dokážou stát tváří klubu. Když vydrží v týmu i v horších dobách. Já jsem v Mostě spokojená, vážím si toho, co mám, že jsem tady. Nemám důvod odcházet. Těším se na všechno, já se těšila i na letní přípravu. Mě to tady prostě baví.