Liga i reprezentace. Musíme to zvládnout, jsme za to placeni, říká Solák

V záložním týmu, který se připravuje v Bohumíně, je křídelník Ondřej Skalický. Lovosice, semifinálový sok Karviné, mají v národním celku pouze Jaroslava Trkovského.

„Je to náročné, ale musíme to zvládnout,“ uvedl Dominik Solák. „Jsme za to placení, milujeme ten sport a i o tom to je.“

Přesto, není problém odjet s reprezentací uprostřed rozehraného semifinále?

Nevím, jestli to je problém, ale určitě to je překážka. Místo, abychom si týden odpočinuli a trochu se dali do kupy, protože máme jako každý mančaft nějaké šrámy, tak nás čekají tři náročné zápasy kvalifikace, v nichž se bude rozhodovat o postupu.

Z Karviné vás je v reprezentaci pět, zatímco z Lovosic jen jeden. Může to hrát v dalším průběhu boje o finále roli?

Možná jo, ale tady v Karviné máme perfektní regeneraci, co se týče fyzia, masérů, takže až takový problém to snad nebude. Hrajeme o finále, o medaile a ta únava musí stranou. Proto to děláme, abychom hráli o nejvyšší příčky. Emoce jsou pak větší. Je nádherné o něco hrát. Bude to náročnější, ale musíme se s tím popasovat.

Je těžké přepnout na reprezentaci a po ní zpět na extraligu?

To vám teď neřeknu. Na to odpovím, až se vrátíme.

Musíte však měnit herní systémy.

Ano, to je další věc, s níž se musíme popasovat, ale za den, dva to bude zase v pohodě. Zvykneme si. Hrajeme spolu celou dobu.

Do play off jste s Karvinou šli z prvního místa, ale ve čtvrtfinále vás trápilo Zubří. Nyní svádíte velký boj s Lovosicemi. Trápí vás soupeři ve vyřazovací fázi ligy více, než jste čekali?

Nevím, jestli se to dá takto říct. Ve čtvrtfinále a v úvodních dvou semifinálových utkáních jsme se spíše trápili sami. Až v neděli, ve třetím duelu s Lovosicemi, jsme předvedli nějakých sedmdesát procent toho, co bychom chtěli hrát. Máme nedostatky a čtvrtfinále... Nedařilo se nám, i když jsme moc chtěli. Doufám, že se teď zvedneme a budeme úspěšní.