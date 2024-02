Karvinský Solák po poháru: Jsou to pro nás další obrovské zkušenosti

„Nevzdali jsme to, bojovali jsme až do konce. Jsme zklamaní, protože jsme cítili, že jsme na postup měli,“ prohlásil Dominik Solák.

V samém závěru vzal osud utkání na sebe a v poslední vteřině vystřelil. Brankář míč chytil.

„Bohužel mi střela nesedla, jak bych si představoval,“ podotkl. „V závěru šlo o to, abychom se dostali do vedení. Když jsme vyrovnali, mohli jsme do něj jít. Bohužel to se nám nepovedlo. Mrzí to.“

Postup ale Karvinští neztratili až na konci střetnutí. Už v první půli zahodili spoustu šancí a lehce poztráceli balon. Mnohdy jednali příliš zbrkle.

„Chtěli jsme ztrátu vyrovnat hned za deset minut a dostat se do vedení. Trochu nám trvalo, než jsme se do toho dostali,“ komentoval první půli Solák. „Ale šedesát minut je dlouhá doba, abychom utkání zvládli. Musíme se podívat na video, z čeho pramenily chyby. Některé byly školácké.“

Karvinským nepomohla ani bouřlivá podpora fanoušků, kteří zaplnili halu. „Už dlouho jsem tady neslyšel takový rachot,“ pochvaloval si Dominik Solák. „Za to chci fandům poděkovat. O to více nás mrzí, že se nám nepodařilo projít dál.“

Ve čtvrtfinále Evropského poháru byli Karvinští v roce 2020, kdy se měli utkat s Duklou Praha, ale soutěž předčasně ukončil covid. A mezi osm nejlepších celků se dostali i loni. To ztroskotali na norském Runaru Sandefjord.

„Bukurešť byla zkušený, houževnatý soupeř. Hráli to, co chtěli. Odehráli jsme s nimi vyrovnanou partii a v některých pasážích jsme byli lepší,“ konstatoval Solák.

Je přesvědčený, že i letošní zápasy přinesly házenkářům Baníku obrovské zkušenosti. „A byl to i skvělý zážitek, zahrát si někde venku mimo Českou republiku,“ dodal. „A pak přijet tady a nastoupit před plným hledištěm. Bohužel to bylo s hořkou pilulkou na konci.“

Karvinští se nyní musejí soustředit na extraligu a finále Českého poháru, v němž se 6. března v Praze utkají se Zubřím.