Karvinská spojka Solák: Zůstáváme na zemi. Teď nás čeká Niš

„Vyhrát v Plzni, to je euforie. Těší nás to, ale pořád zůstáváme na zemi,“ uvedl Dominik Solák, který z pozice levé spojky pomohl k vítězství třemi góly.



Po první půli jste prohrávali o čtyři góly 8:12. Co jste po přestávce změnili, že jste stav otočili?

Nic. Klíčové bylo, že jsme pořád hráli svou hru, nenechali jsme se vyprovokovat, byť se o to Plzeňští snažili. Stále jsme hráli svůj systém, v útoku jednoduché kombinace, a to nám postupně vycházelo. K tomu celý zápas podával neskutečný výkon Nemanja (brankář Marjanovič – pozn. red.). To spolu s tím, že jsme ve druhém poločase proměňovali šance, rozhodlo.

Takže důležitá byla trpělivost?

Přesně tak. A s ní i disciplína.

Zástupci vašeho klubu se minulý týden ohradili proti některým verdiktům rozhodčích, že vás poškozují. Neměli jste obavy, že se to může obrátit proti vám?

My to vůbec neřešíme. To je záležitost funkcionářů klubu. My se snažíme soustředit na svou hru. Možná nás to ale mohlo nakopnout. Zdravě naštvat.

V neděli vás čeká odveta třetího kola Vyzývacího poháru se srbským celkem Železničar 1949 Niš. Bude těžké přeorientovat se z ligy na evropskou soutěž?

Bude, protože to je zase jiný soupeř, jiný styl. Ale hráli jsme tam před týdnem, takže je máme v paměti. Podstatné bude, abychom dobře zregenerovali, protože teď jsme hráli tři zápasy v osmi dnech a k tomu jsme měli náročné cestování do Srbska a byli jsme v Plzni.

V Niši jste prohráli 28:30. Je ztráta dvou branek před odvetou hodně nadějná?

Před zápasem bychom takový výsledek brali, ale vzhledem k vývoji utkání to mohlo být lepší. Dva góly v házené neznamenají nic, což jsme ukázali ve středu v Plzni.

Takže máte na to jít v evropském poháru dále?

Určitě. U nich jsme podali dobrý bojovný týmový výkon a mohlo to být lepší. Může nás mrzet, že jsme tam udělali některé zbytečné chyby, které jsme si už ukázali na videu. Věřím, že po zápase v Plzni nás přijde podpořit hodně fanoušků.

Bude nejtěžší vyrovnat se s výškovou převahou soupeře, na kterou upozornil váš trenér Marek Michalisko?

Ano. Mají tam obrovské chasníky, ale na druhou stranu nejsou tak rychlí a pohybliví. Problémy jim dělala naše vysunutá obrana. Když se vyvarujeme těch školáckých individuálních chyb, měli bychom uspět.