Čeká nás nejtěžší sezona v interlize, predikuje plzeňský trenér

Teď má před sebou novou výzvu v interligové Plzni, kde se stal nástupcem Richarda Řezáče. „Zřejmě nás čeká nejtěžší sezona za dobu, co je Plzeň v interlize. Ale věřím, že soutěž udržíme,“ říká Farář.

Bohaté zkušenosti má i s mužskou házenou, vedl například tým Lovosic, působil také u české juniorské a dorostenecké reprezentace. Navíc je trenérem národního týmu mužů v plážové házené.

Stihl jste už po vašem příchodu detailně poznat tým?

Začali jsme v červnu, abychom se seznámili a měli spolu s kondičním trenérem čas nastínit holkám, co od nich očekáváme. Chtěli jsme si také otestovat fyzickou i herní stránku. Pak měla děvčata individuální tréninkové plány a znovu jsme se sešli koncem července. Máme za sebou tři týdny přípravy v Plzni a týdenní soustředění. Práce jsme udělali hodně, ale zároveň máme ještě spoustu úkolů před sebou.

Na čem jste pracovali během soustředění v Tachově?

Musím říci, že vše bylo na dobré úrovni a ten týden byl velmi přínosný. Hlavně nás potěšilo, že jsme měli k dispozici kompletní kádr. Všechny holky si zařídily, aby mohly odjet a všechny mohly pohromadě trénovat. Za to jim patří obrovské poděkování.

Po uplynulé sezoně odešly některé opory, podařilo se vám kádr vhodně doplnit?

Kádr se obměnil, přišly nové hráčky a naším úkolem bude zabudovat je do týmu. Generační obměna čeká dříve nebo později každé družstvo. Nás to potkalo nyní a vlastně jsme přišli o takovou osu týmu, hlavně ostré spojky Schreibmeierová s Fenclovou budou chybět. Jejich roli nyní musí převzít mladší hráčky, ale je jasné, že to nebude ze dne na den. Čeká nás těžká sezona, ale doufám, že tým se bude postupně zvedat a zachováme si ligovou příslušnost, což je hlavním cílem pro tento ročník.

Plánujete postupně zapojovat i hráčky z juniorského celku?

To byla jedna z věcí, kterou jsme s trenérem dorostenek Turečkem probírali, ještě než jsem přišel do Plzně. Dlouhou dobu se známe a tuto variantu jsme konzultovali. Vzhledem k tomu, že všechny hráčky ročníku 2006 už jsou od minulého ročníku v prvním týmu a o rok mladší děvčata čeká první sezona ve starším dorostu, tak s jejich zapojením nepočítáme. Dohodli jsme se, že pokud nenastane situace, kdy bychom nebyli schopni složit tým, tak do dorostu sahat nebudeme. Upřímně si myslím, že by to narušilo i koncepci juniorského družstva. Na druhou stranu, při vší úctě k děvčatům, je to obrovský skok, který by málokterá zvládla.

Novou sezonu zahájíte v sobotu 7. září v Hodoníně, na čem ještě před ostrými zápasy chcete nejvíc zapracovat?

Po dokončení závěrečné části přípravy jsme minulý týden rozehráli přátelské duely a uplynulý víkend hostili velmi kvalitně obsazený mezinárodní turnaj. Konfrontace s Pískem, francouzským ATH nebo polskou Poznaní pro nás byla skvělou prověrkou, přestože jsme obsadili čtvrtou příčku. Vše proběhlo podle našich představ, s přístupem hráček jsme byli spokojeni. Vyzkoušeli jsme si různé herní varianty a také nám to ukázalo, na čem je třeba ještě zapracovat. Čeká nás ještě jedno přípravné utkání ve Vršovicích a najedeme už na standardní režim tréninků. V nich už budeme vše ladit na první utkání v Hodoníně.

Pavel Farář

V minulosti jste vedl i mužské týmy, jak se liší trénování ženského družstva?

I když se jedná o stejný sport, je to vlastně úplně něco jiného. Hlavně v tréninku a herních řešení situací. Mužská složka si často poradí intuitivně, kdežto u ženských družstev to tak nebývá. Výhodou ale je, že když ženám vysvětlíte danou herní situaci, tak nemají tendenci ji vylepšovat. A pak by měl být rozdíl trochu v přístupu, což je ale u mě těžké. To asi neumím změnit, jsem zvyklý mluvit na rovinu a snažím se na to holky připravit (úsměv).