Plzeňské házenkářky nestačily na Most, zranila se jim Melicharová

Přitom vstup do zápasu Plzeňankám vyšel, ale pak přišla přišla čtyřminutovka, ve které úřadující mistryně odskočily na rozdíl pěti branek a tenhle rozdíl vydržel až do konce prvního poločasu.

„Nástup do utkání jsme měli dobrý, ale Most je výkonnostně i herně na jiné úrovni než my. Rychle stav otočil a diktoval tempo. Pokud se nenaučíme lépe bránit a těžit z toho přechod do první i druhé vlny, tak s Baníkem nemůžeme hrát vyrovnanou partii,“ komentoval vývoj prvního poločasu trenér Richard Řezáč.

Jeho svěřenkyně navíc vůbec nezachytily začátek druhé půle. Most nastřílel šest branek v řadě a ve 38. minutě po trefě Somionkové v oslabení už vedly Černí Andělé 22:12.

Náskok už si Most pohlídal, nic na tom nezměnila ani šestibranková Veronika Galušková, kanonýrka Plzně.

„Most byl nad naše síly. I když měl za sebou náročný nedělní zápas, kvalitu v přechodové fázi neztratil. My jsme právě to chtěli eliminovat, rychlostně jsme však zaostávali. Měli jsme i světlejší chvilky, ale trápili se v zakončení. Na druhou stranu, dokázali jsme do zápasu zapojit i mladé hráčky a ty se neztratily. Mrzí mě ovšem zranění Melicharové, které se dá teď jen těžko odhadnout,“ doplnil Řezáč.

O další body bude DHC bojovat až v sobotu 24. září, kdy do Plzně dorazí Poruba. Duel začne v 17 hodin.