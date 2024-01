Nezvládli jsme druhý poločas, mrzelo plzeňského trenéra Řezáče

Je to další velký zádrhel v cestě do play off. Házenkářky DHC Plzeň vstoupily do nového roku domácí remízou 31:31 se Zlínem. V souboji 12. kola MOL Ligy sice vyhrály první poločas čtyřbrankovým rozdílem, nakonec však v závěru musely dotahovat náskok soupeře a remízu Západočeškám v předposlední minutě zachránila až trefa Nikoly Melicharové.