Švýcarsko mi sedlo, libuje si házenkářský reprezentant Poloz

„Je hezké vrátit se do známého prostředí, potkat známé,“ hlásil Poloz v městské sportovní hale na Slovanech. „Já byl za ten rok v Plzni jen den o Vánocích,“ doplnil s tím, že jinak většinou jen projížděl a pokračoval domů na Moravu.

Teď je v nominaci české reprezentace, která se ve středu od 18.10 utká v Plzni s Běloruskem v kvalifikaci o Euro 2020. Češi jsou po zápasech s Finskem a v Bosně a Hercegovině stoprocentní a pokud nyní zvládnou i dva souboje s Běloruskem, mají účast na šampionátu jistou.

Davide, co v tuhle chvíli o běloruském soupeři víte?

Asi týden před srazem jsme od trenérů dostali všechny potřebné informace, videa z jejich zápasů. Teď už se tedy soustředíme na detaily. Nebude to vůbec snadný soupeř, ale my spoléháme i na plzeňské publikum. Doufám, že s jeho podporou zápas zvládneme.

O nominaci jste si řekl výkony v klubu. Nedávno jste se ukázal při zápasech v Německu a s Argentinou. Měl jste dobrý pocit, když vás trenéři pozvali znovu?

Jsem tady hlavně proto, že Mira Jurka je zraněný. Ale nějaký posun na sobě vidím, nominaci beru jako odměnu za práci ve Švýcarsku. Za pozvánku jsem byl rád, reprezentovat je čest, navíc tady je skvělá parta.

Jak hodnotíte první sezonu v zahraničí?

Výsledkově perfektně. Po základní části jsme skončili třetí, teď nás čeká play off. Ve čtvrtfinále jdeme na Wacker Thun, což je sice obhájce titulu, ale tuhle sezonu se jim moc nedaří. Šance na postup je, a když se nám to podaří, máme jistou účast v pohárové Evropě. Ale už teď je to pro klub úspěch.

To je z pohledu klubu. Co vám angažmá ve Švýcarsku dává po osobní stránce?

Musím říct, že je to o dost jiné než česká extraliga. I já jsem se změnil, o hodně víc na sobě pracuju a hlavně se víc starám o svoje tělo, které mě živí. To angažmá mi sedlo. I po osobní stránce je to obrovská zkušenost, mentalita Švýcarů je úplně jiná než tady v Česku.

V klubu už předtím působil Milan Škvařil, váš někdejší spoluhráč z Plzně. Pomohla vám jeho přítomnost?

Určitě ano, je tam i Martin Prachař a Slovák Martin Slaninka. Když něčemu nerozumím, kluci mi poradí, všechno mi ukázali, se vším pomohli. Na druhou stranu mě to trochu brzdí v tom, abych se naučil ještě lépe německy.

Takže je zbytečná otázka, zda v Suhr/Aarau zůstáváte?

Asi před měsícem jsem podepsal novou smlouvu na další dva roky. Jsem za to vděčný. Úroveň švýcarské ligy se zvedá, do všech klubů přichází kvalitní zahraniční hráči. Kvalita soutěže půjde ještě nahoru.

Stihl jste ve Švýcarsku sledovat i českou extraligu?

Pokud hrála Plzeň v neděli dopoledne, tak jsem to viděl, protože to máme volno. Po očku jsem koukal i na Zubří, kde trénuje taťka. Neprošli do play off, ale všechno špatné je pro něco dobré. Na příští rok hlásí posily a budou určitě silnější.