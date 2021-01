Trable házenkářů před mistrovstvím světa: oba trenéři mají koronavirus

Dobrá zpráva: hráčský kádr zůstává koronavirem zatím nedotčen. O dost horší zpráva: k dispozici není ani jeden z členů rovnocenné trenérské dvojice.

„Samozřejmě je to hrozně zvláštní situace,“ řekl Kubeš. „Trošku se to ve mně bije – máme zodpovědnost za tým, ale zároveň za vlastní zdraví. Tyhle věci není vždycky možné skloubit; může se to stát i v jiných situacích, že člověk onemocní a nemůže se zúčastnit, ale stává se to zřídka. Tohle je pro nás bolestivý proces, ale tak to teď je. Musíme se s tím naučit žít.“

Kubeš na soustředění do Plzně, kde jsou házenkáři od Nového roku, vůbec nepřicestoval. Jeho parťák Filip je pak od úvodního dne po pozitivním testu v izolaci na hotelu – ale aspoň jako bezpříznakový. To stav někdejšího obranného specialisty Kubeše je horší.

Trenér českých házenkářů Jan Filip

„Abych pravdu řekl, přede mnou je teď cíl se uzdravit,“ uvedl. „Nemá smysl tohle onemocnění brát na nějakou lehkou váhu. Když budu zdravý za pět dní, skvělé, když za deset, dobré, když za dvacet, pořád budu rád. V současné době je moje fyzická účast vyloučená.“

Je to celé hodně neobvyklá záležitost – na hráčské výpadky už si sport bohužel zvyká, takový zásah do trenérského štábu ovšem posouvá nutnost improvizovat do nevídaných výšin.

„Jsem prodloužená ruka, takový výkonný trenér,“ usmál se Štochl. Bývalý skvělý brankář aspoň těží z toho, že poslední rok v Plzni působí jako hlavní kouč, přesto vítá, že v úterý s ním na Faerské ostrovy odletí Pavel Pauza. Zkušený trenér, bývalý šéf reprezentační lavičky i juniorského nároďáku.

„To je velmi významné,“ ocenil Štochl. „Jednak trénoval repre, je trenérem rozhodně delší dobu než já a zatřetí tu máme slušné procento mladých hráčů, s nimiž pracoval v juniorce a některé měl přímo na Dukle.“

Hlavní slovo ale mají pořád Kubeš s Filipem, byť na dálku. Zatímco Štochl hlavně rychle „šprtal“ všechny názvy kombinací a herních systémů, pokyny přicházejí od obvyklých mužů.

„Od začátku situace s covidem bylo jasné, že člověk musí být maximálně flexibilní a připravený na všechny různé možnosti. Jedna nastala i teď,“ říká Kubeš. „Díky možnostem dnešní doby máme šanci zasáhnout i do přípravy na samotné utkání proti Faerským ostrovům.“

V praxi tak třeba Filip vede videoporadu. „Máme přesné instrukce, jak fungovat, to zásadní kluci připravili,“ říká Štochl. „Budiž Danovi s Honzou ke cti, že tým ví, jak má trénovat. V jaké kvalitě, intenzitě, s jakým nábojem, s jakou energií.“

Středeční duel v exotické evropské destinaci a sobotní plzeňskou odvetu by proti házenkářskému trpaslíkovi měli Češi zvládnout v pohodě. I proto, že mužstvo drží v pevném režimu nejen veteráni Martin Galia a Ondřej Zdráhala, jimž Kubeš děkuje: „Chápou, jak je potřeba pracovat. Že vůbec takhle můžeme fungovat, to je zásluha nejen jich, ale všech hráčů a celého realizačního týmu.“

A dál? Prognózy jsou v pandemických časech opravdu složité. Každopádně možnost, že by světový šampionát v Egyptě musel tým absolvovat bez obvyklých šéfů, zní jako značná komplikace.

„To by byla určitě velká ztráta,“ souhlasí Galia. „Trenéři mají role rozdělené, každý se zabývá jinou činností, dokážou se velmi dobře doplňovat. Když se tohle stane, bohužel, ale nemůžeme myslet na to, že se pak sesypeme. Pojedeme tam s hlavou nahoře, bojovat o každý výsledek.“