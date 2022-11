Výška kryje nedostatky, usmívá se plzeňský mladík Bláha

V neděli čtyři vteřiny před koncem hitu 14. kola soutěže chladnokrevnou ranou z levé spojky rozhodl o výhře Talent týmu Plzeňského kraje nad Lovosicemi 37:36, rivalovi nasázel sedm branek.

„Jsem rád, že jsem při absenci pár hráčů dostal takovou příležitost. A jsem rád, že jsem za to dokázal vzít. Je to úžasný zážitek, fakt si to užívám,“ líčil Bláha po výhře, která Talent posunula do čela tabulky.

Zápas jste zlomil přesnou ranou do horního rohu branky. Věřil jste si na tu střelu?

Snažil jsem se být co nejvíc v klidu a kupodivu jsem i byl. Vystřelil jsem a spadlo to tam. Pomohlo mi, že jsem předtím pár gólů dal, už při rozcvičování mi to tam celkem padalo. Fakt jsem si věřil.

Co vám říkali trenéři bezprostředně předtím, při oddechovém čase?

Ono to bylo hrozně zmatený, pochytil jsem od obou sotva půlku. (smích) Říkali mi, ať se toho hlavně nebojím a ať střílím, když to na mě vyjde. A kdyby ne, ať dám míč dál a pojedeme akci z druhé strany.

Většině hráčů pomůže, když jim v zápase vyjde hned první rána. Máte to stejně?

Mám to podobně. Ale i ta druhá musí být perfektní.

Věkem jste stále ještě starší dorostenec. Myslíte, že po tomhle výkonu vás tým naplno přijal mezi sebe?

Asi to chce ještě kus práce, abych úplně zapadl. Proti Lovosicím moje góly přišly hlavně díky klukům, kteří mi to krásně připravili. Většinou jsem měl při střele volnou ruku, proto jsem dal tolik branek.

Je výhodou, že jste narostl do takové výšky?

Na škodu to opravdu není. Pomáhá mi to hodně a kryje to nedostatky, které mám. Přede mnou je ještě hodně práce. Ve všem.

Góly střílíte ze spojky, ale na svazových stránkách jste stále vedený jako pivot. Jak to tedy je?

No, to moc nechápu. Možná je to nějaký taktický tah. (úsměv)

V plzeňském týmu je nyní hodně dorostenců, jak vás starší borci vlastně přijali?

Měl jsem z toho trochu obavy. Ale hned nás vzali mezi sebe. Nejsme odstrčení, povídají si s námi, všechno je úplně v pohodě.

Kdo je největším mentorem?

Všichni. Nejvíc asi Honza Stehlík, ale věnují se nám i ostatní.