Jedna rána vedle tyče vás nesmí zastrašit, líčí plzeňský kanonýr Bláha

Příští rok na jaře ho čeká maturita. I to je jeden z důvodů, proč házenkář Daniel Bláha přidá ještě další sezonu v extraligové Plzni a klub zatím odolal „lasům“ ze zahraničí. Osmnáctiletý čahoun už totiž s míčem v ruce dávno zvládá zkoušky vysokoškolské a pokud se kariéra nezadrhne, mohl by za pár let táhnout i český národní tým.