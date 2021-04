Rád bych čtvrtfinále ukončil v sobotu, doufá plzeňský Chmelík

„Cítím spokojenost a úlevu,“ svěřil se třiadvacetiletý Chmelík po plzeňských výhrách 29:22 a 32:24.

Výsledky vypadají jednoznačně, i to vás těší?

Ale hlavně první zápas měl vyrovnaný průběh téměř až do konce. Jestli byl ten druhý od nás ještě lepší, to nemůžu říci. Prostě jsme se furt snažili a oni polevili dřív.

Ve druhém duelu jste hodně gólů nastříleli z křídel. Překvapilo vás, kolik jste měli prostoru?

Je pravda, že tuhle sezonu si nevybavuji, že bychom z křídel měli víc střel a z tak větších úhlů. Asi to byla jejich taktika. Zavřít střed a věřit, že gólman střely z křídla pochytá. Což se jim naštěstí nepovedlo.

Od vás to taktický záměr nebyl?

Když se zeptáte našich levých křídel, kluci nadávají celou sezonu na to, že dostávají málo přihrávek. I na trénincích je to teď trend, aby spojky víc míčů dohrávaly do křídel. Já s tím zase takový problém nemám, ale teď jsme i díky tomu měli hodně střel z obou stran.

Navíc jste otupili velkou zbraň soupeře, rychlé protiútoky.

Kopřivnice je tým, který se snaží hodně běhat do trháků, podobně jako Dukla. Proto bylo potřeba se vracet ještě o trochu víc než v jiných zápasech. To se povedlo. Je důležité, že jsme neinkasovali jednoduché góly, dostat jich deset z trháků, to pak mančaft láme.

Rozhoduje zatím sérii i vaše dobrá defenziva?

Obrana je vždycky recept na úspěch. Z ní plynou i jednoduché góly vpředu a tím tým šetří síly.

Kopřivnice už nemá kam couvnout. Čekáte u nich velký boj?

Už jim nezbývá nic jiného, než aby na nás vlítli. Jestli chtějí postoupit, musí vyhrát tři zápasy za sebou. Ale psychická výhoda je na naší straně. A já v Kopřivnici nechci hrát dva zápasy, chtěl bych to ukončit hned v sobotu.