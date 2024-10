Máma v poháru, syn také. Chci ho celý vyhrát! troufá si lovosický superhrdina

Muže Lovosic ještě čeká odveta 2. kola Evropského poháru, což je soutěž číslo tři, ženy Mostu po vyřazení turecké Ankary narazí na Dortmund ve 3. předkole Evropské ligy, tedy v soutěži číslo dvě.

„Dortmund je složitý. Když si přivezou malý náskok, bude to hratelné, ale musí se sejít všechny hráčky s formou a ukázat to nejlepší, co v nich je,“ míní křídlo Lovců.

S mamkou Pavlou Chotěborskou, dlouholetou předsedkyní Černých andělů, se při evropských bitvách neštengrují. „Hecování mezi námi nepanuje. Já maximálně podporuji je, ona maximálně nás,“ vykresluje syn. „Vlastně my doma ani házenou moc neřešíme, oba jí máme od rána do večera po krk, takže se snažíme bavit o něčem jiném.“

Ovšem dvanáctibranková erupce bez povšimnutí nezůstane, to je v házené excelentní produkce. Chotěborský nasázel bezmála třetinu lovosických gólů. „Já bych v tom rohu bez spoluhráčů nic neudělal, velký dík pro ně,“ vzkazuje dvojnásobný reprezentant. „Loni jsem nastřílel ve Strakonicích 15 gólů, tohle je druhý nejvyšší počet.“

Pavla Chotěborská Pavel Chotěborský

Deset branek v házené je ekvivalentem hattricku ve fotbale. Ohromný počet. „Pro mě to znamená pokutu do týmové kasy, když jsem dal přes deset gólů. Jde o basu piv. Hodím jim 250 korun, ať si ji koupí,“ usmívá se jednadvacetiletý hrdina, možná spíš superhrdina sobotního večera.

Od mámy naopak dostane odměnu on. Slovní. „Mohla by mě za dvanáct gólů pochválit. Což ona samozřejmě dělá,“ podotýká mladík, který před tiskovkou bavil publikum tím, že připraví překladatelský oříšek: „Co kdybych řekl Nejkulaťoulinkatější?“

V extralize letos Chotěborský zakulatil své vystoupení v Brně, kdy nasázel deset gólů, v dosavadních sedmi zápasech napočítal 35 zásahů. „Všechno vězí v sebedůvěře, protože úhly, které z rohu skáču, nejsou úplně veliké. Stojí za tím dlouhé hodiny tréninku.“

Prodal je i proti kosovskému soupeři. Na 12 tref potřeboval pouhých 13 střel. Úspěšnost jako hrom.

„První půle se nám nepovedla, dělali jsme zbytečné chyby a neproměňovali šance, nebyli jsme dost důrazní v obraně,“ hodnotí první letošní vystoupení v Evropě. „Nakonec jsme je zlomili po přestávce, začaly fungovat obrana i koncovka.“

Setkání s jinými styly házené Chotěborský vítá. „Tohle byla klasická jugoslávská škola. Velké hory, které stojí na šesti metrech a snaží se všechno ublokovat a umlátit. Což my v Čechách neznáme. Ale loni tady byl Prešov a ti byli ještě větší,“ porovnává rychlonohý házenkář.

Doufá, že desetigólový polštář bude Lovosicím stačit. „Náskok je slušný, ale tam bude horká půda jako vždy na Balkánu,“ tuší. „Evropský pohár je bonus, nejdůležitější je liga a v ní udělat nějaký větší krůček k titulu. Ale když už v Evropě startujeme, proč ten pohár nevyhrát? Já bych ho vyhrát chtěl!“