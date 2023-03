Lovosice jdou do čela extraligy, doma otočily zápas s Duklou

„Plzeň má obrovskou kvalitu, papírově by měla v Kopřivnici vyhrát, ale domácí hrají o všechno. My už udělali maximum, abychom skončili co nejlíp, zbytek už neovlivníme,“ řekl lovosický trenér Roman Jelínek, jehož Lovci získali 46 bodů, nejvíc v klubové historii.

S Duklou, která se už nemohla ze čtvrté příčky hnout, však dlouho ztráceli. A to až šest gólů. „Je nepochopitelné a zarážející, že nás Dukla přehrála v důrazu a chuti, to mi 40 minut chybělo. Energie z nás cítit nebyla. Při oddechových časech jsem byl snad nejhlasitější v roli trenéra,“ pousmál se Jelínek. „Naštěstí jsme v půlce druhého poločasu začali hrát aktivněji v obraně, získali jsme nějaké míče a dali tři brejky za sebou. Vlilo nám to pozitivní energii, zbláznilo to diváky a najednou jsme byli v obraně pohyblivější a agresivnější.“

Duklu o víkendu čeká úvodní bitva čtvrtfinále Evropského poháru se soupeřem z házenkářské velmoci, cestuje na palubovku švédského Alingsas HK. „Jsem rád, že se nikdo nezranil a můžeme v plné síle do Švédska, kde bychom rádi uhráli solidní výsledek zaručující něco dobrého do odvety,“ uvedl hostující kouč Michal Tonar. „Škoda, že v Lovosicích jsme v době, kdy jsme byli lepší, měli hluché místo. Nechali jsme soupeře strašně rychle dotáhnout, čímž jsme se dostali pod tlak a kupili jsme technické chyby a nepřesné střely.“

Jelínek si nakonec pochvaloval další z řady lovosických obratů v sezoně: „Už se nám povedl asi popatnácté. Vzhledem k blížícímu se play off je pozitivní, že jsme s tak kvalitním soupeřem dokázali skóre otočit z minus šesti.“

I třetí Karviná si závěrečné kolo předehrála, v předstihu porazila Prešov, neboť v sobotu vyzve doma ve stejném poháru jako Dukla norský Runar Sandefjord Elite. Zbývající zápasy posledního kola extraligy, které rozhodnou o složení čtvrtfinálových dvojic, jsou na programu v sobotu od šesti večer.

Chance extraliga házenkářů - 26. kolo Lovosice - Dukla Praha 33:31 (16:18)

Nejvíce branek: Chotěborský 10/2, Trkovský 6, Kupa a Petryčenkko po 5 - Březina 6, Šůstek 5/1, Hlinka 4.