Čeští trenéři u reprezentace Paláta motivují. Mám větší šanci zaujmout, tvrdí

Dva starty za národní tým, dvě vítězství. Dušan Palát má v házenkářské reprezentaci po říjnové výhře v přípravném zápase v Polsku stoprocentní bilanci. Další by si chtěla 24letá spojka připsat na lednovém mistrovství Evropy v Norsku. „Je to na trenérech. Věřím, že když budu pokračovat v dobrých výkonech a makat na sobě, tak šance přijde,“ říká opora a druhý nejlepší střelec extraligových házenkářů Zubří.
Házenkáři Zubří neměli s Izmirem slitování, 12 gólů dal Dušan Palát.

Překvapila vás nominace na říjnový kemp?
Těší mě, že jsem se tam dostal. Hráč se tam hodně posune i za tak krátkou dobu. Jste s jinými lidmi, má to vyšší úroveň. Baví mě to.

Bonusem bylo, že jste měli sraz doma v Zubří, že?
Ne že bych mohl chodit na tréninky z domova, bydleli jsme všichni na hotelu v Rožnově, ale je to příjemné. Když jsem byl předtím v nároďáku, bylo to v Praze.

Co vám ukázalo střetnutí v Polsku, kde jste vyhráli 30:29?
Noví čeští trenéři mě pozvali poprvé. Dostal jsem ve druhém poločase šanci hrát dvacet minut v útoku, což bylo super. Doufám, že jsem ji využil. Je to zase vyšší úroveň.

Široký si užil premiéru v reprezentaci, už myslí na finále extraligy

Jak vám pomáhá přítomnost klubového kouče Ondřeje Miky, který dělá v reprezentaci asistenta?
Radil mi s některými signály, které jsou nové. Když jsem nevěděl, mohl jsem se kdykoliv zeptat.

Zažil jste i předchozí španělský realizační tým. Je to rozdíl?
V některých systémových věcech určitě ano. Ale nemůžu to úplně posoudit, protože s trenérem Sabatém jsem byl na pár kempech a teď jsem jel poprvé s českými trenéry.

Mají díky tomu hráči z české soutěže blíže do národního týmu?
Myslím, že to také hraje roli. Vidí nás častěji. V přípravě na vzájemné zápasy stříhají naše videa. Motivace je větší. Podvědomě cítíte, že můžete zaujmout více, než když byl u týmu pan Sabaté, který také sledoval extraligu, ale působil v polské lize.

Můžete alternovat na střední spojce i na levé. Kde se cítíte jistěji?
Rotuji na všech třech postech. Nejblíže je mi střední, kde můžu řídit hru. Levá střední je dost podobná, se střední se měníme. Pravá je specifická.

Jak to máte s Lukášem Mořkovským v Zubří, který se po dvou letech vrátil z Polska?
Doplňujeme se, občas se střídáme. Na hřišti si vyhovíme. S Lukym hrajeme už od starších žáků. Nikdy jsme neměli problém. Jsem rád, že se vrátil. Věřil jsem, že týmu hodně pomůže – a to se potvrdilo.

Zuberský házenkář Dušan Palát sleduje pohyb spoluhráčů.

Máte silnější tým než loni?
Věřím tomu. Jsme jinde než minulou sezonu. Takticky i týmovou mentalitou. Na hřišti jsme silnější i v kritických okamžicích. S Plzní to bohužel naposledy nevyšlo. Ale výkony mají stoupající tendenci. Jen se nesmíme uspokojit a musíme uhrát co nejlepší pozici před play off. Chceme začít čtvrtfinále doma.

Kvůli televiznímu přenosu jste hráli počtvrté na začátku týdne. Štvou vás tyhle nezvyklé termíny?
Lepší je víkend, máte celý týden čas se připravit na zápas. Takhle je to rozkouskované, trénujeme už v neděli. Ale musíme se přizpůsobit. O víkendu by mohlo přijít i o něco více lidí než v pracovní den. Ale fanouškům musíme poděkovat, že chodí i v úterky a podporují nás.

