Házenkáři Nového Veselí se semkli a vydřeli obrat v pohárovém duelu s Duklou

Přesto nakonec domácí mohli slavit nejen vítězství 32:31, ale také postup do čtvrtfinále Českého poháru. „Čtyřicet minut jsme nehráli vůbec dobře. Ale v posledních dvaceti minutách se tým semknul a ukázal, že se jen tak nepoloží. Ukázali jsme charakter, náš výkon šel nahoru, a proto jsme si vítězství zasloužili,“ doplnil kouč Sokola.

Cesta k postupu však rozhodně nebyla snadná. Nové Veselí ztratilo úvodní poločas (15:18) a ve chvíli, kdy si Běloch vybral zmiňovaný oddechový čas, prohrávalo o pět branek (15:20).

„Myslím, že o naší výhře rozhodlo to, že jsme se po oddechovém čase dali dohromady a začali jsme jako tým bojovat,“ řekl Lukáš Krejz. „Prohrávali jsme ve druhé půli už o šest branek a z ničeho nic jsme začali makat a šli jsme do vedení o čtyři. Takže o to cennější pro nás ta výhra je. Dokázali jsme to, i když se nám nedařilo,“ doplnila střední spojka Nového Veselí.

Právě od závěru nakonec úspěšného utkání se Sokol chce odrazit do dalších bojů, včetně zítřejšího domácího extraligového utkání s Maloměřicemi (od 17 hodin).

„Když navážeme na posledních dvacet minut a zase se o kousek posuneme, tak to bude dobré,“ přeje si kouč Běloch. „Výrazně jsme zlepšili obranu, zagresivněli, a navíc se nám začalo dařit v útoku. Ten úsek utkání měl parametry, o kterých se můžeme bavit, že bychom se takto chtěli v sezoně prezentovat. Ovšem v každém zápase šedesát minut, nejen posledních dvacet,“ dodal Běloch.