Házenkářky Slavie pohárové stříbro nezopakují, vypadly v Porubě

dnes 18:49

posledním čtvrtfinálovém duelu prohrály v hale Poruby 25:30. Před ostravským týmem se do semifinále probojovaly Olomouc, Písek a Most, který může pohárovou trofej získat potřetí v řadě. Final Four se odehraje v polovině března.

Poruba je v interlize pátá o skóre před Slavií, ale poslední dva zápasy prohrála a neuspěla ani ve vzájemném utkání v nejvyšší soutěži začátkem listopadu. Porážku z Prahy dnes soupeřkám oplatila i díky deseti gólům Silvie Poláškové. Slávistkám nepomohlo 13 branek Veroniky Galuškové. „Je to pro nás velmi cenné vítězství, zvlášť po problémech v uplynulých dvou týdnech, kdy jsme prohráli dva domácí zápasy. I v tomto utkání jsme měli mnoho absencí. Nemohly hrát Hanka Maiwaelderová ani Verča Andrýsková. Elišku Desortovou jsme se tam pokoušeli dávat, ale nebyla schopná odehrát větší část zápasu. Ostatní děvčata ale zabojovala, nahradila je a máme tento cenný výsledek,“ radoval se trenér Poruby Dušan Daniš. Ostravanky jsou mezi nejlepší čtveřicí počtvrté za sebou, v roce 2016 pohár vyhrály.