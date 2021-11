Povstání na vsi? Spíš nedostat o dvacet, přejí si házenkáři Šťáhlav

„Pro lidi je to tahák. Máme trochu obavy, jak se nám podaří splnit všechna bezpečnostní nařízení, ale tenhle zážitek chceme dopřát co nejvíce fanouškům to půjde,“ slibuje šťáhlavský trenér Miroslav Nolč.

Duklu si při losu přál, i když v osudí se nabízel také mistrovský Talent tým Plzeňského kraje. „Přece jen, za ta léta se tam s většinou lidí známe, je to silovější i zkušenější tým než Dukla. Myslím, že ta je pro nás atraktivnější. Přál jsem si buď Duklu nebo Karvinou. Los nám přál a je to odměna za to, že jsme se do osmifinále dostali,“ říká Nolč.

ČP: Plzeň hraje ve Zlíně V horším případě devět, v tom lepším ještě o dva zápasy více odehrají házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje do konce letošního roku. Kromě extraligy českého mistra čekají duely třetího kola EHF European Cupu, ve středu pak sehrají osmifinále Českého poháru. V 17 hodin Talent nastoupí ve Zlíně proti domácímu výběru, momentálně třetímu celku první ligy. „Naším jasným cílem je postup do čtvrtfinále. To se losuje hned ve čtvrtek, odehrálo by se ještě v listopadu nebo na začátku prosince. A pokud postoupíme dál, semifinále je na programu ve středu 22. prosince,“ uvedl Jan Štochl, sportovní manažer Talent týmu PK. Hned třikrát v rozmezí tří týdnů se svěřenci trenérů Štochla a Hynka utkají se Zubřím. Nejprve tuto neděli v Plzni v rámci 10. kola extraligy, pak přijdou dvě pikantní bitvy o postup do základní skupiny evropského poháru (doma 28. listopadu, v Zubří 4. prosince).

Pozor, Šťáhlavy nejsou nějaká „ořezávátka“. Působí ve třetí nejvyšší soutěži, v druholigové skupině Severozápad jim patří aktuálně čtvrtá pozice. A v domácím poháru dokázaly přejít přes dva pražské rivaly z první ligy, Vršovice a Chodov.

„Do dvou let bychom se rádi posunuli o soutěž výš,“ odkrývá smělé ambice šťáhlavský trenér.

Duel s Duklou, který začíná v 19.30 hodin, bude dalším milníkem v novodobé historii.

„Před lety se vybudovala hala, máme obsazené všechny kategorie od žáčků. Asi před čtyřmi lety jsme ve starším dorostu porazili doma Zubří, tehdy ve své kategorii jeden z nejsilnějších týmů Evropy. To beru jako zatím nejúspěšnější moment téhle éry.“

V současném kádru Šťáhlav ten zápas pamatuje téměř polovina hráčů. Má tenhle tým šanci překvapit i extraligového soupeře?

„To zase ne, karty jsou rozdané. Úvaly, které také hrají druhou ligu, s Duklou v poháru padly o 26 branek. Chceme uhrát čestný výsledek, držet krok co nejdéle. A nejlépe neprohrát o dvacet,“ přeje si Nolč.

Jedna perlička - doslova přes kopec to má do Štáhlav trenér Dukly Michal Tonar, který žije ve Starém Plzenci.

Osmifinále také přichází v roce 100. výročí založení šťáhlavského klubu. „Kvůli covidu jsme ale oslavy odložili až na příští červen. Chystáme veliký turnaj, vrcholem bude zápas mužů proti české reprezentaci,“ říká Nolč.