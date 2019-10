Házenkáře čekají duely ve Švýcarsku, chybějí Zdráhala a Petrovský

Šanci naopak dostane několik hráčů, kteří zatím nemají s reprezentačním áčkem zkušenosti. V nominaci jsou nováček Jan Zbránek, Jakub Štěrba či Patrik Fulnek.

Zdráhala byl nejlepším střelcem minulého mistrovství Evropy, kde český celek překvapivě obsadil šesté místo. „Ondra je zraněný, stále v klubu neodehrál ani jeden zápas, s týmem prakticky ani netrénuje. Čekali jsme do poslední chvíle, ale nedopadlo to. Je to ale zkušený hráč. Když se dostane do tréninku, má do mistrovství ještě dost času,“ uvedl v tiskové zprávě kouč Filip.

Nominace házenkářů na zápasy ve Švýcarsku Brankáři: Martin Galia, Tomáš Mrkva. Levá křídla: Jakub Hrstka, Jan Zbránek. Levé spojky: Pavel Horák, Matěj Klíma, Dominik Solák, Vojtěch Patzel. Pravá křídla: Tomáš Číp, Jakub Štěrba. Pravé spojky: Stanislav Kašpárek, Dieudonné Mubenzem. Střední spojky: Tomáš Babák, Roman Bečvář, Patrik Fulnek. Pivoti: Petr Šlachta, Jan Užek, Štěpán Zeman.

Před zápasy se Švýcarskem bude mít český tým více času na tréninky. „Naše zkušenost je, že pokud můžeme trénovat delší dobu společně, výrazně nás to posouvá dál. Začínáme v pondělí a do čtvrtka odtrénujeme šest tréninků. To se nám v kvalifikačním cyklu snad prakticky rok nepodařilo. Je vždycky znát, když tým trénuje víc jednotek za sebou, souhra je jednoznačně lepší,“ prohlásil Filip.

Švýcaři se stejně jako český tým kvalifikovali na Euro. „Budeme se soustředit na nás a na náš výkon. V kvalifikacích musíme hrát na výsledky, na postup. Říjnový sraz je jedním z mála, kdy můžeme být prakticky kompletní v závislosti jen na zdravotním stavu, a zároveň můžeme dát šanci hráčům, kteří s týmem pracují už delší dobu, ale na hřiště se zatím moc nedostali,“ dodal Filip.

Na konci prosince se reprezentanti ve dvou zápasech utkají se Slovenskem a příprava na Euro pak vyvrcholí začátkem ledna kempem v Brně a dvěma duely v Maďarsku.