Házenkáři vyzvou dvakrát Rakousko, v prosinci před Eurem kemp neplánují

„Nečeká nás žádný mezinárodní turnaj ani další přípravný kemp v prosinci jako některé jiné zahraniční týmy. Soustředíme se na naši listopadovou přípravu. Pojedeme naplno, bude to opravdu ostrá prověrka před lednovým šampionátem,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Rastislav Trtík.

Jeho svěřenci se sejdou 31. října a budou mít týdenní tréninkový kemp. V pátek se představí v Rakousku a v neděli proti stejnému soupeři odehrají domácí odvetu v Brně.

„Je to pro nás v podstatě generálka před mistrovstvím Evropy, jediný přípravný dvojzápas. Zaměříme na nácvik spolupráce ve dvojičkách a trojičkách a celých systémů v obraně i v útoku. Rozhodně se nebudeme vrhat do nějakých šílených třífázových bloků, bude to hodně o regeneraci, pohodě,“ přiblížil Trtík.

Český celek by se měl sejít v nejsilnějším složení, chybět však bude brankář Martin Galia, který kvůli vážnému zranění přijde i o Euro.

„Určitě s ním počítáme do realizačního týmu. Je mou pravou rukou a asistentem, takže chci, aby byl na lavičce s námi. Jeho přidaná hodnota byla i v tom, že je schopný hru organizovat ze hřiště. Navíc je oporou v brance a zkušenosti má největší ze všech. Tedy to pro nás není vůbec dobrá zpráva, ale musíme se s tím poprat,“ řekl Trtík.

Rakousko stejně jako český tým nebude chybět na Euru. Národní tým na šampionátu bude hrát základní skupinu v Bratislavě a utká se se Španělskem, Švédskem a Bosnou a Hercegovinou.

„Taktice a našim soupeřům se budeme věnovat opravdu hodně. Zaměříme se na předpokládané sestavy soupeřů, i když dokud neproběhnou první přípravná utkání našich soupeřů, máme jen kusé informace. Ale rozebereme si i naše kvalifikační utkání proti Ukrajině a Rusům. Času ani zdrojů není nazbyt. To, co si teď ukážeme a zanalyzujeme, to budou naše základy, které si v lednu zopakujeme a pak už pojedeme na ostro,“ dodal Trtík.

Po zápasech s Rakušany se tým sejde až 3. ledna. Šampionát začne o 10 dní později.