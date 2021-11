Musím makat a sama si říci o nominaci, motivuje se házenkářka Franková

„Musím makat a ukázat, že na to mám. Je na mně, abych týmu přispěla a řekla si o to, abych jela na mistrovství světa,“ hlásila jedenadvacetiletá střední spojka Franková minulý týden, kdy se Slavií nastoupila v Plzni proti svému bývalému klubu.

Ve čtvrtek už s českým národním týmem rozehraje 47. ročník turnaje O štít města Chebu. Po něm trenér Jan Bašný určí konečnou nominaci pro světový šampionát ve Španělsku, který začíná 1. prosince.

Věřila jste, že v týmu pro chebský turnaj nebudete chybět?

Nominace mě hrozně potěšila, měla jsem z ní strašnou radost. Pro mě je velká čest, že si mohu zatrénovat a zahrát s nejlepšíma holkama z České republiky.

O štít města Chebu Program turnaje * čtvrtek 25. listopadu 20:00: Česko - Švýcarsko * pátek 26. listopadu 18:00: Norsko - Česko * sobota 27. listopadu 14:00: Česko - Island

Pár reprezentačních srazů už jste absolvovala. Pomůže vám ta zkušenost v boji o mistrovství?

Určitě ano. Holky už jsem všechny lépe poznala. Máme výborný kolektiv, na sraz se vždycky moc těším. Přejeme si navzájem, holky mě podpoří, když se mi něco nepovede. Už se tu nebojím. (úsměv)

Kdyby všechno klaplo, bude to pro vás splněný sen?

Jistě, to je přece sen každého.

Trenér Bašný naznačil, že každá hráčka odehraje v Chebu alespoň dva zápasy. Kdybyste mohla, které soupeře si vyberete?

Popravdě vůbec nevím. Super zkušenost by byla zahrát si proti Norkám, i když přijedou se záložním týmem. Proti Švýcarsku už jsem si jednou zahrála, ráda to zkusím znovu. Ale je mi to jedno, ráda nastoupím proti komukoliv.

A pak se uvidí?

Jo. Mám to ve svých rukou.