Odměnou za postup kvalitnější sokyně. Chceme se posouvat, těší se Bašný

Takovéhle výhry jsou nejlepší, zářila Kudláčková Do konce zápasu zbývalo pár vteřin, když brankářka Petra Kudláčková čelila poslednímu útoku Slovenek. Jejich ránu zneškodnila, načež se mohutně zaradovala. „Tu střelu jsem ani neviděla, prostě jsem to nějak chytila a v tu chvíli jsem věděla, že je hotovo,“ zářila po vítězství 24:23. Pro českou brankářskou jedničku i celý tým to byla výhra vydřená, ale o to radostnější. „Velká úleva,“ přitakala Kudláčková. „Ale pro takovéhle zápasy to děláme. Takovéhle výhry jsou to nejlepší, co nás ve sportu může potkat.“ K porážce houževnatých Slovenek nepřispěla jen zákrokem v závěru utkání, zejména ve druhém poločase se v bráně rozchytala ke spolehlivému výkonu. V úvodu však marně hledala zákrok, díky kterému by se chytla, a tak Češky v jednu chvíli ztrácely 7:12. „Nebyla jsem úplně v klidu, ale věřila jsem, že se s tím dá něco udělat,“ ohlížela se Kudláčková. „Věděla jsem, že stačí, abychom si v bráně na něco sáhly, a pak se to zvedne i vepředu.“ Její tušení se vyplnilo, reprezentantky si tak na šampionátu zahrají další tři zápasy. „Těším se hrozně moc,“ přiznává Kudláčková. „Bude to strašně zajímavé, konečně budeme mít zkušenost i s jinou než evropskou házenou. Půjdeme do toho zase na bomby a uvidíme, co z toho bude.“