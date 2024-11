Házenkáři rozehrají evropskou kvalifikaci proti outsiderovi z Lucemburska

Zbylým týmem ve skupině je největší favorit a světový šampion z roku 2003 Chorvatsko. Na mistrovství Evropy postoupí dva celky z každé skupiny a čtveřice nejlepších z třetích míst. Kvalifikace vyvrcholí šestým kolem v květnu příštího roku, závěrečný turnaj budou od 15. ledna do 1. února 2026 hostit Dánsko, Norsko a Švédsko.

Český tým by podle papírových předpokladů měl obsadit ve skupině druhé místo. S Lucemburskem a Belgií by si měl poradit, obě země totiž ještě nikdy nestartovaly na evropském šampionátu a jen jednou v historii hrály na mistrovství světa.

„Ve sportu nejde nikoho podcenit. Proti Lucembursku jsme favorité, ale musíme se na utkání připravit. Šanci dostanou z naší strany noví hráči. Je dobrý čas na to si vyzkoušet, jak zápas zvládnou,“ prohlásil Sabaté.

Český tým se s Lucemburskem dosud utkal v evropských kvalifikacích čtyřikrát a pokaždé zvítězil, a to nejméně o 11 branek. „Abych řekl pravdu, soupeř je taková velká neznámá. Ale trenér Sabaté nás kvalitně připravil. Máme dostatek informací na to, abychom soupeře přejeli a získali první dva body do tabulky. Musíme teď zvládnout dvě kvalifikační utkání, a to jak doma s Lucemburskem, tak hlavně v Belgii,“ uvedl křídelník Jakub Hrstka.

Reprezentaci čeká první akce v sezoně a od května, kdy ve dvojutkání play off o mistrovství světa přešla přes Rumunsko. Šampionát se uskuteční v lednu. Sabaté bude kvůli zranění kolena celou sezonu postrádat jednu z opor Matěje Klímu, ze zdravotních důvodů scházejí i křídelník Jakub Štěrba či spojka Vojtěch Patzel. Do nominace se poprvé dostali mladíci Jonáš Josef a Dominik Skopár.

Xavier Sabaté a jeho čeští svěřenci

„Vidíme se po relativně dlouhé době. Zatím jde o poměrně náročnou sezonu, máme hodně zraněných hráčů v klubech. Chceme se zároveň podívat na hráče, kteří v klubech hráli velmi dobře, ale dosud nebyli součástí užšího kádru národního týmu,“ podotkl Sabaté.

Zápas v hale na Podvinném mlýně začne ve středu v 17:30. Mužská reprezentace se představí v Praze po devíti letech. „Je fantastické hrát v hlavním městě po tak dlouhé době, těšíme se na to,“ uvedl Sabaté.

Český tým bude v kvalifikaci usilovat o pátou účast na Euru po sobě, z posledních devíti kontinentálních šampionátů nestartoval pouze na jediném. Na minulém mistrovství letos v lednu v Německu nepostoupil národní celek ze základní skupiny, trenér Sabaté přesto u mužstva zůstal.