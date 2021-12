Házenkářky táhla devatenáctiletá naděje. Střelkyně týmu, předpovídá trenér

I přes porážku vnímá mladá Cholevová účast na mistrovství světa jako hodnotnou školu házenkářského umění.

„Jsou to pro mě obrovské zkušenosti,“ pochvaluje si. „Mám velkou radost, že můžu trénovat s holkami, které jsou na světové úrovni, nebo hrát proti neskutečným soupeřkám.“

A s postupem času se mladá házenkářka ve Španělsku víc a víc otrkává.

V prvním duelu proti Němkách vstřelila jednu branku, proti Maďarkám a Slovenkám se neprosadila, ale v bitvě s Korejkami se blýskla šesti zásahy.

„Je to mladá hráčka, která má na to, aby byla střelkyní týmu,“ pochválil svou svěřenkyni Jan Bašný. „Dala hodně branek, mohlo to být samozřejmě ještě lepší, ale je ještě mladá a je to její první šampionát. Ukázala kvalitní výkon a věřím, že stejně dobrý bude i v dalších utkáních.“

A jak na komplimenty reaguje sama Cholevová?

„Jsem ráda, že jsem dostala tolik prostoru, velmi mě to překvapilo,“ přiznala. „Ale osobní pocit z výkonu neřeším, protože jsme prohrály.“

Na porážku si Češky zadělaly v nezvládnuté první půli, v níž brzy zaostávaly 2:7 a nakonec ji ztratily poměrem 13:20.

„Probudily jsme se moc pozdě, nešlo to podle plánu, který jsme očekávaly,“ přidala své hodnocení pravá spojka českého týmu Sára Kovářová. „Byly jsme překvapené, jak rychlou hru mají. Byly malinké, rychlé, proskakovaly a my jsme se nedokázaly tak rychle chytnout.“

Házenkářka Sára Kovářová střílí na bránu v přátelském utkání proti Islandu.

Cholevová doplnila, že ji Korejky překvapily nejen svou mrštností, ale rovněž účinnou střelbou z dálky: „Hráčky, které měly asi metr šedesát, nás přestřelovaly. Ale měly to výborně zmáknuté, protože když se odrazily, tak na rozdíl od nás vydržely viset ve výskoku, čímž nás přestřelily.“

Ve druhém poločase už si svěřenkyně Bašného na styl protivnic zvykly a v jednu chvíli manko umazaly na pouhé dva góly - 22:24.

Pak ale znovu zaúřadovaly Korejky, které si koncovku mazaně pohlídaly.

„Daly jsme do toho srdíčko tak, jak český národ umí hrát. Je škoda, že jsme to neotočily, když jsme se přiblížily na dva góly,“ litovala Cholevová.

„Dotáhly jsme se, ale o to víc mrzí, že jsme si je zase nechaly utéct,“ řekla pětigólová Kovářová. „Kdybychom vyhrály všechny zápasy, tak bychom teoreticky ještě mohly postoupit,“ posteskla si, že o naději Češky přišly.

Na šampionátu ve Španělsku tak odehrají poslední dva zápasy, v pátek od 20:30 s Dánkami a v neděli od 15:30 s Kongem.